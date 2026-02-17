© FOTO MOSCA
Napoli, Rrahmani ko: attesa per gli esami. Speranza McTominay
In vista della partita contro l'Atalanta Conte perde il centrale di difesa ma potrebbe recuperare lo scozzese
Napoli - Poche ore e si avranno novità sull'infortunio di Rrahmani, ko domenica contro la Roma nell'occasione che poi ha portato al rigore concesso proprio dopo aver avvertito dolore e franando su Wesley. Oggi svolgerà gli esami strumentali per avere una diagnosi precisa e conoscere i tempi di recupero. Rrahmani si era fermato già due volte in questa stagione e, dopo l'ultima lesione al gluteo sinistro, era rientrato per la trasferta contro il Genoa di due settimane fa. Il Napoli, intanto, riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno. All'orizzonte la sfida all'Atalanta di domenica alle 15 a Bergamo. Da valutare anche Spinazzola. Prestissimo, comunque, per fare previsioni sulla formazione. Di sicuro rientrerà Juan Jesus dopo la squalifica e sarà un'opzione in più in difesa. La speranza di Conte è di ritrovare McTominay che sta recuperando dall'infiammazione al tendine del gluteo avvertita a Marassi. Nel caso, con Gilmour già in gruppo e in campo nel finale domenica, il Napoli avrebbe per la prima volta dopo tanto tempo diverse opzioni in mediana considerando anche Lobotka ed Elmas. Aspettando Anguissa e De Bruyne, quest'ultimo atteso entro questa settimana in Italia, a Napoli.© RIPRODUZIONE RISERVATA