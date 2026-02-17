Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli, Rrahmani ko: attesa per gli esami. Speranza McTominay© FOTO MOSCA

Napoli, Rrahmani ko: attesa per gli esami. Speranza McTominay

In vista della partita contro l'Atalanta Conte perde il centrale di difesa ma potrebbe recuperare lo scozzese
Fabio Mandarini
2 min
TagsMcTominaynapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
Napoli - Poche ore e si avranno novità sull’infortunio di Rrahmani, ko domenica contro la Roma nell’occasione che poi ha portato al rigore concesso proprio dopo aver avvertito dolore e franando su Wesley. Oggi svolgerà gli esami strumentali per avere una diagnosi precisa e conoscere i tempi di recupero. Rrahmani si era fermato già due volte in questa stagione e, dopo l’ultima lesione al gluteo sinistro, era rientrato per la trasferta contro il Genoa di due settimane fa. Il Napoli, intanto, riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno. All’orizzonte la sfida all’Atalanta di domenica alle 15 a Bergamo. Da valutare anche Spinazzola. Prestissimo, comunque, per fare previsioni sulla formazione. Di sicuro rientrerà Juan Jesus dopo la squalifica e sarà un’opzione in più in difesa. La speranza di Conte è di ritrovare McTominay che sta recuperando dall’infiammazione al tendine del gluteo avvertita a Marassi. Nel caso, con Gilmour già in gruppo e in campo nel finale domenica, il Napoli avrebbe per la prima volta dopo tanto tempo diverse opzioni in mediana considerando anche Lobotka ed Elmas. Aspettando Anguissa e De Bruyne, quest’ultimo atteso entro questa settimana in Italia, a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, una cosa che unisce Alisson e KvaraAlisson, mamma e fratello in lacrime dopo il gol alla Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS