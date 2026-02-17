Napoli, l'esito degli esami di Rrahmani: come sta e i tempi di recupero

NAPOLI - Piove sul bagnato in casa Napoli: Antonio Conte dovrà infatti fare a meno, per i prossimi impegni degli azzurri, anche di Amir Rrahmani che si era fermato per infortunio nel secondo tempo del big match del 'Maradona' contro la Roma. Il difensore kosovaro si è sottoposto oggi (martedì 17 febbraio), presso il 'Pineta Grande Hospital', agli esami strumentali che - come evidenzia il club azzurro in una nota ufficiale - "hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Il 31enne nativo di Pristina ha già iniziato l'iter riabilitativo.