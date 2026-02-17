Napoli, l'esito degli esami di Rrahmani: come sta e i tempi di recupero
NAPOLI - Piove sul bagnato in casa Napoli: Antonio Conte dovrà infatti fare a meno, per i prossimi impegni degli azzurri, anche di Amir Rrahmani che si era fermato per infortunio nel secondo tempo del big match del 'Maradona' contro la Roma. Il difensore kosovaro si è sottoposto oggi (martedì 17 febbraio), presso il 'Pineta Grande Hospital', agli esami strumentali che - come evidenzia il club azzurro in una nota ufficiale - "hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Il 31enne nativo di Pristina ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Napoli, Rrahmani ko: i tempi di recupero, Conte in emergenza
Il difensore kosovaro - finora ha saltato 13 partite per infortunio - potrebbe stare fuori per le prossime 8-10 settimane e tornare a disposizione di Conte per gli ultimi impegni stagionali del Napoli. Per la prossima partita contro l'Atalanta, in programma domenica 22 febbraio alla 'New Balance Arena', gli azzurri potranno contare solo su tre centrali di ruolo - Beukema, Buongiorno e Juan Jesus - più Olivera, adattabile nella difesa a tre.