Giannini a Castel Volturno: incontro e foto con Conte per l'ex Napoli e Roma
Antonio Conte continua a lavorare per preparare la sfida contro l'Atalanta di Palladino, in programma domenica 22 febbraio alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Il tecnico studia i nerazzurri per invertire il trend di risultati in trasferta, ma intanto ha ricevuto una piacevole sorpresa durante gli allenamenti.
Conte, che sorpresa: Giannini a Castel Volturno
A Castel Volturno si è presentato Giuseppe Giannini, bandiera della Roma ma con anche un passato al Napoli negli ultimi anni della sua carriera. Il "Principe" ha fatto visita nel centro azzurro e ad Antonio Conte, con cui ha scattato una foto poi pubblicata sul suo account Instagram ufficiale.