Giannini a Castel Volturno: incontro e foto con Conte per l'ex Napoli e Roma

Conte, che sorpresa: Giannini a Castel Volturno

A Castel Volturno si è presentato Giuseppe Giannini, bandiera della Roma ma con anche un passato al Napoli negli ultimi anni della sua carriera. Il "Principe" ha fatto visita nel centro azzurro e ad Antonio Conte, con cui ha scattato una foto poi pubblicata sul suo account Instagram ufficiale.