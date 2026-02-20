Corriere dello Sport.it
Giannini a Castel Volturno: incontro e foto con Conte per l'ex Napoli e Roma

Bandiera per i giallorossi e con un passato anche in azzurro, il "Principe" ha fatto una sorpresa al tecnico mentre sta preparando la sfida contro l'Atalanta
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Antonio Conte continua a lavorare per preparare la sfida contro l'Atalanta di Palladino, in programma domenica 22 febbraio alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Il tecnico studia i nerazzurri per invertire il trend di risultati in trasferta, ma intanto ha ricevuto una piacevole sorpresa durante gli allenamenti.

Conte, che sorpresa: Giannini a Castel Volturno

A Castel Volturno si è presentato Giuseppe Gianninibandiera della Roma ma con anche un passato al Napoli negli ultimi anni della sua carriera. Il "Principeha fatto visita nel centro azzurro e ad Antonio Conte, con cui ha scattato una foto poi pubblicata sul suo account Instagram ufficiale.

