sabato 21 febbraio 2026
Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: il messaggio di cordoglio

Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: il messaggio di cordoglio

Il toccante post del club azzurro dopo la morte del bimbo che due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato: i dettagli
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Un'onda di triste commozione sta attraversando l'Italia, scossa per la morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato ed è rimasto in coma fino alle prime ore della mattina di oggi (21 febbraio).

Napoli, il messaggio di addio al piccolo Domenico

Dopo il decesso, che come riferisce l'ospedale Monaldi è avvenuto "a seguito di un irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche", il Napoli ha pubblicato sui propri profili social un toccante messaggio di cordoglio accompagnato da un cuore azzurro: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo". Diversi cittadininapoletani si stanno intanto recando all'ospedale Monaldi per portare dei fiori, bianchi, in memoria del piccolo Domenico. E per chiedere che "venga fatta giustizia" dopo la sua morte.

Tutte le news di Napoli

