Napoli, lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico
Domenica a Bergamo, contro l'Atalanta, il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del piccolo Domenico, il bambino di Nola, avvenuta questa mattina dopo la straziante vicenda del trapianto di un cuore danneggiato, che ha scosso l'Italia intera e sulla quale sono in corso indagini a tappeto per accertare le responsabilità.
Il messaggio del club e la decisione di indossare il lutto
Il Napoli si era già stretto in mattinata al dolore della famiglia del bimbo di due anni e mezzo deceduto all'ospedale Monaldi dopo mesi di agonia e sofferenza per lui e la sua famiglia. "Riposa in pace piccolo angelo" e "venga fatta giustizia" i messaggi da parte del club, che però non si è fermato al comunicato, adoperandosi per ottenere l'autorizzazione a indossare il lutto in onore di Domenico nel match della 26ª giornata di Serie A contro l'Atalanta, in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena.