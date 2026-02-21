Napoli, lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico

Domenica a Bergamo, contro l'Atalanta, il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del piccolo Domenico , il bambino di Nola, avvenuta questa mattina dopo la straziante vicenda del trapianto di un cuore danneggiato, che ha scosso l'Italia intera e sulla quale sono in corso indagini a tappeto per accertare le responsabilità.

Il messaggio del club e la decisione di indossare il lutto

Il Napoli si era già stretto in mattinata al dolore della famiglia del bimbo di due anni e mezzo deceduto all'ospedale Monaldi dopo mesi di agonia e sofferenza per lui e la sua famiglia. "Riposa in pace piccolo angelo" e "venga fatta giustizia" i messaggi da parte del club, che però non si è fermato al comunicato, adoperandosi per ottenere l'autorizzazione a indossare il lutto in onore di Domenico nel match della 26ª giornata di Serie A contro l'Atalanta, in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena.