Manna, il durissimo sfogo in diretta tv: "Una roba imbarazzante, non è calcio. Dov'è il fallo di Hojlund?"

Manna furioso dopo Atalanta-Napoli

"Questa roba è incommentabile. Non c’è nessun contatto, nessun fallo di Hojlund. Per me il check col VAR non c’è stato, si è ripreso subito. Andiamo avanti 2-0 a Bergamo e ci annullano un gol, è imbarazzante. Dov’è il fallo di Hojlund? Cosa c’è a fare il VAR? Perché non lo riguarda? È inspiegabile. Noi abbiamo subito, siamo buoni e calmi… ma a Torino e Verona abbiamo avuto problemi. È imbarazzante, ci stiamo giocando la Champions. Urge una riflessione, altrimenti ogni domenica una squadra si lamenta. Vogliamo quello che è nostro e questo non è giusto, questo non è calcio. È imbarazzante e vergognoso, non ho altre parole. Se ha visto il contatto è rigore e lo richiamano per l’entità, ma perché dopo non lo richiamano? Chiffi ha visto una cosa che ha visto solo lui, ma perché il VAR non glielo fa rivedere? Non c’è niente, non c’è assolutamente nulla. Non c’è un controllo, non c’è niente. È una situazione che non esiste, Hien si butta lui giù. Noi andiamo avanti 2-0, poi magari perdiamo 3-2. Annata complicata, ma ci è stato annullato un gol assurdo, siamo stanchi! Basta, non si può continuare così. Bisogna fare assolutamente qualcosa. Io dagli spalti pensavo la palla fosse uscita, ma Hojlund non fa niente. Hien si appende e si lascia andare, mi sembra assurdo. Abbiamo perso in una situazione complicata dove i ragazzi stanno dando tutti, ma cosa dobbiamo fare? Il rigore lo chiami, non lo chiami e va bene. Ma se non c’è niente, non c’è niente. Non è soggettivo, altrimenti facciamo la figura dei cogl..i! e non ci piace. Per essere qua facciamo fatica e questo non va bene".

In conferenza stampa

"Accetto l'errore arbitrale però se abbiamo il VAR che può aiutare… Non sta aiutando. Oggi Chiffi non si è aiutato da solo, non c'è nulla, assolutamente nulla! Non capisco come il Var non l'abbia chiamato. Non siamo gli unici, qualcuno sopra deve fare dei ragionamenti", ha aggiunto Manna nella conferenza stampa di Bergamo.