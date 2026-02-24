Verona-Napoli, trasferta aperta ai non residenti in Campania: i dettagli

Hellas Verona-Napoli, il comunicato del club azzurro

Il Napoli ha infatti comunicato che: "a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore. L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle 19 di venerdì 27 febbraio 2026. Prezzo: 40 euro". Il Napoli ha inoltre invitato i propri tifosi "a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio" e che "per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso".