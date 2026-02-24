Verona-Napoli, trasferta aperta ai non residenti in Campania: i dettagli
Il Napoli è pronto a sfidare in trasferta il Verona nella ventisettesima giornata di Serie A. Appuntamento a sabato 28 febbraio con calcio d'inizio alle 18. Conte torna al Bentegodi, dove ha debuttato sulla panchina degli azzurri, che potranno contare sul sostegno dei propri tifosi non residenti in Campania.
Hellas Verona-Napoli, il comunicato del club azzurro
Il Napoli ha infatti comunicato che: "a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore. L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle 19 di venerdì 27 febbraio 2026. Prezzo: 40 euro". Il Napoli ha inoltre invitato i propri tifosi "a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio" e che "per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso".