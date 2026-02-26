Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gutierrez è il futuro, ecco come ha conquistato Conte

Gioca a sinistra e sa adattarsi anche a destra. Si è guadagnato la fiducia del tecnico e spazio in tutte le competizioni
Fabio Mandarini
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Miguel Gutierrez, uno dei giocatori con meno copertine, è insieme con Elmas e Hojlund il miglior acquisto del mercato estivo. Ha motore e personalità, si adatta, e ha un sinistro capace di cross perfetti come quello regalato a Beukema a Bergamo e di giri taglienti come quello sulla pelle viola della Fiorentina. In verità, il Napoli avrebbe potuto anche celebrarne il destro del momentaneo 0-2 con la Dea, ma Chiffi ha annullato per l’inesistente fallo di Hojlund su Hien e arrivederci. Adios, più consono al personaggio, madrileno doc e prodotto della cantera del Real. Finanche campione d’Europa con i Blancos nel 2021-2022, allenatore Ancelotti: una presenza per lui, contro lo Sheriff, e la beffa di non partecipare alla notte della gloria per un infortunio precedente. Ma nel palmares resta. Come restano le prestazioni che, dopo aver recuperato dall’infortunio e dall’intervento alla caviglia destra eseguito alla fine della stagione precedente, ha cominciato a collezionare dimostrando stoffa. Applicazione, duttilità: la fascia sinistra è il suo habitat naturale, ma da Copenaghen in poi ne ha collezionate un po’ a destra per necessità. A piede invertito, come piace a Conte. Un esterno bipartisan.

Più forte

Guti è uno che non fa differenza: gioca dove lo metti, lo ha dimostrato. Certo, ognuno ha preferenze personali e rende anche meglio dove si sente a casa, ma l’importante è continuare a dimostrare di essere un’intuizione giusta. Se Lang e Lucca sono andati via a gennaio per non aver mai convinto a pieno l’allenatore, lui ha sempre tirato dritto. A un certo punto è anche caduto, vittima di una distorsione a una caviglia rimediata alla vigilia della trasferta con la Roma all’Olimpico, proprio nel momento in cui stava accelerando e a conquistando spazio, ma poi s’è rimesso a combattere. E ha corso più forte. E sono arrivate le prime soddisfazioni: 24 presenze finora nonostante la partenza a handicap (16 in Serie A, 5 in Champions, 2 in Supercoppa e una in Coppa Italia); un gol e un assist. Entrambi in campionato.

Made in Real

Acquistato dal Girona per 18 milioni di euro più altri 2 di bonus, Gutierrez è il presente ma anche il futuro: ha 24 anni e ne compirà 25 il prossimo 27 luglio. È un patrimonio della società, un jolly che anche a Bergamo ha dimostrato di saper incidere giustificando il lungo inseguimento andato in scena in estate. Grandi chiacchierate e trattative estenuanti con il Girona e il suo agente, Manuel Garcia Quilon, un passato di rapporto consolidati con il Napoli da Benitez e Reina, ad Albiol e Callejon. Storie vecchie e storie nuove che si intrecciano. E sempre spagnole, con il blanco del Real sullo sfondo colorato d’azzurro. Gutierrez è un uomo di campo, uno sportivo vero, informale: sempre in tuta quando c’è da lavorare, andata e ritorno a Castel Volturno senza fronzoli, senza esibire look ricercati o vezzi. Giusto un pizzo di barba sul mento che viene e che va, un po’ come fa lui sulla fascia. Guti è una risorsa e in ottica Champions, maratona e lotta, sarà ancora prezioso. Un passo alla volta, comunque, nel suo stile: la prossima è con l’Hellas a Verona, sabato al Bentegodi, la prima di quattro tappe da trasformare in punti. Lui c’è: tuta azzurra, motore acceso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Il gol di Gutierrez era regolareChiffi, un arbitraggio devastante

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS