Napoli, Anguissa sta tornando: le condizioni, l'obiettivo Verona e il punto sul rinnovo

Frank è tornato a fare Anguissa : quarantacinque minuti in campo a correre, calciare e contrastare nell’allenamento congiunto con il Giugliano andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Il carnet dei gol, l’orgoglio degli ospiti di lavorare con i campioni d’Italia, l’adrenalina e il sole che anche ieri ha baciato Napoli e dintorni: tutto bello, tutto giusto, ma il vero e grande protagonista è stato lui. Soltanto Frank, 108 giorni dopo l’ultima apparizione in campo: a Bologna, il 9 novembre , era ancora il 2025 e Conte aveva fatto tremare i polsi e le mura negli spogliatoi del Dall’Ara. Poi, la sosta e la caduta: Anguissa raggiunge il Camerun a Rabat , in Marocco, sede della semifinale dei playoff mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo e si infortuna in allenamento . L’11 novembre: dolore, bagagli e arrivederci, rientra a Napoli e comincia l’iter per smaltire una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra . Alla vigilia della trasferta a Torino con la Juve, in anticipo rispetto ai tempi previsti, era tutto risolto : Frank si stava preparando a rientrare ma comincia a soffrire per un problema alla schiena . Incredibile sfortuna. Incredibile ma vero. Era il 25 gennaio: un mese dopo, rieccolo . Pronto a inseguire la convocazione per Verona: sabato, Conte, potrebbe ritrovare uno dei totem. E un sorriso.

Le sensazioni sul rientro di Anguissa: nel mirino la sfida con l'Hellas

Buone sensazioni diffuse, dopo l’allenamento congiunto. Buone risposte per un tempo corrispondente alla frazione di una partita: se anche oggi e domani i riscontri saranno convincenti, allora Anguissa ricomincerà il suo percorso dalla panchina al Bentegodi. E pensare che nell’ultimo mese radiofantasia ne ha cantate e suonate di ogni tipo sul suo conto: stagione finita, mistero senza fine, chissà se giocherà mai più. Tutto vero, tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Ma Frank è pronto a ricominciare: gradualmente, con attenzione, con fiducia.

Anguissa: quante assenze, ora lo sprint per la Champions

Dalla sosta di novembre a oggi, cioè a ieri, Frank ha perso 23 partite tra campionato (15), Champions (4), Coppa Italia (2), Supercoppa (2) e non ha alzato il trofeo al cielo di Riyadh. Tra l’altro, quando s’è fermato, era a quota 15 presenze complessive, 11 con 4 gol in campionato e 4 in Europa, uno dei migliori marcatori della squadra e di certo uno dei top per rendimento e impatto. Un trascinatore. Un uomo decisivo mancato come il pane ad una squadra che ora ritroverà in lotta per la qualificazione in Champions: uomini come Frank e De Bruyne, al lavoro a Castel Volturno per accorciare ancora i tempi, saranno fondamentali per blindare il pass.

Il rientro in campo prima, poi il nodo rinnovo per Anguissa

Anguissa stava discutendo il rinnovo del suo contratto quando s’è fermato: il suo agente stava dialogando con il Napoli e le nebbie iniziavano a diradarsi. E ora, beh, bisognerà giocare anche questa partita. La prima e più importante, però, resta quella del ritorno in campo in una giornata ufficiale: l’allenamento con il Giugliano è stato dietro le quinte, ora Frank vuole il campionato. Il palco. Verona beat.