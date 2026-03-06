Napoli, Hojlund insegue due record: i numeri sono pazzeschi

Di questo passo potrebbe anche discutere una tesi di laurea sul tema sempre caldo e attuale dell’intasamento dei calendari e del numero eccessivo di partite ravvicinate che i calciatori delle squadre impegnate anche nelle competizioni internazionali devono fronteggiare, ma per il momento si accontenta dei voti alti: Rasmus Hojlund, capocannoniere del Napoli in Italia e in tutte le competizioni, insegue un 30 e un 10 in pagella . Ovvero: oggi contro il Torino punta al nuovo record personale di gol in Serie A (10, è a 9) e alla doppia cifra in uno dei cinque tornei top d’Europa per la seconda volta in carriera dopo quella con lo United nella stagione 2023-2024; e per finire, in occasione della trentesima partita consecutiva dal 28 ottobre , potrebbe diventare il primatista di minuti della squadra sia in campionato sia in assoluto. Un centravanti robot .

Hojlund, il centravanti robot del Napoli

Hojlund ha cominciato la sua cavalcata il 28 ottobre a Lecce: entrò in corsa dopo aver saltato proprio la sfida dell’andata con il Toro, la trasferta di Champions a Eindhoven con il Psv e lo scontro diretto con l’Inter al Maradona, e dall’epoca non si è più fermato. Numeri: 28 partite con il Napoli, di cui 26 dal primo minuto e le ultime 10 in Serie A dall’inizio alla fine, e una con la nazionale danese. Al momento, considerando esclusivamente il club, è secondo per minuti in totale: 2.786 alle spalle di McT (2.846). E terzo in campionato: 1.921 dietro Di Lorenzo (2.010) e ancora Scott (1.938). Già oggi, insomma, potrebbe balzare in testa a entrambe le classifiche di squadra considerando l’assenza dei due compagni.

Caccia alla doppia cifra con Lukaku alleato

Minuti e fatiche a parte, impagabili alla luce del recente rientro di Lukaku e dell’impiego molto limitato di Lucca fino alla cessione, Hojlund è la fonte di gol più prolifica del Napoli: 13 in totale, considerando anche le coppe, e 9 in campionato. A Verona, sei giorni fa, ha eguagliato il suo primato in Serie A, e ciò significa che oggi contro il Toro proverà a migliorare se stesso, centrando la doppia cifra per la seconda volta in carriera tra i big, dopo la prima in Premier, all’esordio con il Manchester United. Parallelamente, intravede anche il record complessivo, stagionale: 16 reti, tra Premier e coppe varie, firmato ancora con lo United nel 2023-2024. È a tre passi, vicino. Per la cronaca, contro il Torino proverà a infrangere anche un altro muro: non è mai riuscito a segnare in due partite consecutive di campionato da quando gioca nel Napoli, cosa riuscita per due volte ai tempi dell’Atalanta, nel 2022-2023 (gol contro Spezia, Bologna e Salernitana; gol contro Lazio e Lecce). Dalla sua ha un alleato in più: Lukaku. Al Bentegodi, la formula dei due centravanti varata nel finale per 23 minuti - come mai prima - ha funzionato: entrambi a segno. E Rasmus, lo ha detto e ripetuto, non vede l’ora di giocare al fianco di Rom.