Anguissa torna in campo dopo 117 giorni dall'ultima volta. Ma il Napoli è in ansia per Vergara...

Anguissa è tornato. Dopo 117 giorni di stop forzato, per infortunio, il centrocampista camerunese è entrato in campo dall'inizio della ripresa di Napoli-Torino (azzurri sull'1-0 all'intervallo grazie a un gol al 7' di Alisson Santos). Per regolamento, l'arbitro Fabbri lo ha invitato a svestire la calzamaglia nera che indossava poco dopo il boato con cui è stato accolto dal Maradona.