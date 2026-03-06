Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Anguissa torna in campo dopo 117 giorni dall'ultima volta. Ma il Napoli è in ansia per Vergara...

Il centrocampista camerunese accolto da un boato del Maradona: perché ha preso il posto del trequartista partenopeo
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Anguissa è tornato. Dopo 117 giorni di stop forzato, per infortunio, il centrocampista camerunese è entrato in campo dall'inizio della ripresa di Napoli-Torino (azzurri sull'1-0 all'intervallo grazie a un gol al 7' di Alisson Santos). Per regolamento, l'arbitro Fabbri lo ha invitato a svestire la calzamaglia nera che indossava poco dopo il boato con cui è stato accolto dal Maradona.

Perché Vergara è uscito all'intervallo di Napoli-Torino

A fare posto ad Anguissa è stato Vergara, che è rientrato direttamente in panchina dagli spogliatoi, in tuta. Per il trequartista partenopeo problemi alla pianta del piede piede. Una cattiva notizia che fa da contraltare all'entusiasmo per il recupero di una pedina fondamentale dello scacchiere di Conte.

