sabato 7 marzo 2026
Cannavaro ricorda l'esordio in Serie A con il Napoli il 7 marzo 1993: "Il pensiero andò a Diego, Ottavio Bianchi mi disse..."

L'ex capitano della Nazionale e attuale ct dell'Uzbekistan ha celebrato sui social una data rimassa impressa nella sua storia
Con un post su Instagram, Fabio Cannavaro ha celebrato un anniversario speciale: quello del suo esordio in Serie A con il Napoli. A corredo di una foto dell'epoca, l'ex capitano della Nazionale ed attuale ct dell'Uzbekistan, ha scritto: "Il 7 marzo è un giorno speciale: quello del mio esordio in Serie A con la maglia del Napoli. Nel 1993, a Torino, contro la Juventus"

Cannavaro: "Da raccattapalle pormettevo in silenzio a Diego che avrei giocato con il Napoli"

Cannavaro ha poi aggiunto e concluso. "Una storia unica - i colori e la squadra della mia città… - iniziata in maniera semplice, con le parole di mister Ottavio Bianchi durante la riunione tecnica: 'Fabio, oggi tocca a te'.  Il primo pensiero è andato a Diego, il 10 più 10 di sempre, a cui avevo fatto da raccattapalle, e al quale, ogni volta, promettevo in silenzio: 'Anch’io, un giorno, giocherò in Serie A con il Napoli'".

