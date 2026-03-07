Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infortunio Vergara, svelate le sue condizioni: cosa ha il giovane talento del Napoli

Il numero 26 azzurro è stato costretto al cambio in occasione della partita vinta contro il Torino
2 min
TagsnapolivergaraInfortunio
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli in occasione della vittoria al Maradona contro il Torino è tornato a schierare due pedine che sarebbero state fondamentali in questa stagione, ma bloccate mesi in infermeria a causa degli infortuni: De Bruyne e Anguissa. Una notte piena di note positive, ma con una negativa, l'ennesimo stop per problemi muscolari: la sostituzione di Vergara all'intervallo.

Vergara fuori contro il Torino: lunedì gli esami

Il giovane attaccante italiano è alle prese con una fascite plantare, ossia alla zona che collega il tallone dalla dita del piede. Gli esami per il giovane attaccante italiano sono previsti lunedì 9 marzo. Il problema è stato accusato nel corso del primo tempo portando così alla sostituzione nel corso dell'intervallo da parte di Antonio Conte. Vergara è stata la vera e propria sorpresa del Napoli in una stagione costellatta da infortuni. Adesso, dopo quattordici presenze totali, sarà sottoposto a degli esami che valuteranno così la reale entità del problema. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli in piedi per Re KevinLa battuta di Conte a Politano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS