Infortunio Vergara, svelate le sue condizioni: cosa ha il giovane talento del Napoli

Il Napoli in occasione della vittoria al Maradona contro il Torino è tornato a schierare due pedine che sarebbero state fondamentali in questa stagione, ma bloccate mesi in infermeria a causa degli infortuni: De Bruyne e Anguissa . Una notte piena di note positive, ma con una negativa, l'ennesimo stop per problemi muscolari: la sostituzione di Vergara all'intervallo .

Vergara fuori contro il Torino: lunedì gli esami

Il giovane attaccante italiano è alle prese con una fascite plantare, ossia alla zona che collega il tallone dalla dita del piede. Gli esami per il giovane attaccante italiano sono previsti lunedì 9 marzo. Il problema è stato accusato nel corso del primo tempo portando così alla sostituzione nel corso dell'intervallo da parte di Antonio Conte. Vergara è stata la vera e propria sorpresa del Napoli in una stagione costellatta da infortuni. Adesso, dopo quattordici presenze totali, sarà sottoposto a degli esami che valuteranno così la reale entità del problema.