domenica 8 marzo 2026
Lukaku e De Bruyne insieme: momento storico con il Napoli

Dopo una vita insieme in Nazionale, nel match contro il Torino le due stelle del Belgio hanno fatto coppia per la prima volta in una squadra di club: i dettagli
Fabio Mandarini
5 min
Napoli-Torino, partita di campionato apparentemente non destinata a lasciare tracce indelebili, ha regalato un momento di per sé storico: dopo 82 partite condivise in campo con la nazionale belga, compresi tre Mondiali e tre Europei dal 2014, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme, nella stessa squadra di club, una partita ufficiale dei cinque campionati top d’Europa. E sono 83 dal 2010: una vita. Conte ha unito ciò che Mourinho 13 anni fa non era riuscito a mixare per ragioni superiori di mercato ai tempi della brevissima parentesi nel Chelsea.

Lukaku, De Bruyne e quell'estate insieme al Chelsea

Correvano l’anno 2013 e la stagione 2013-2014 e Rom e Kev, all’epoca grandi talenti di 20 e 22 anni e già compagni nel Belgio, si ritrovarono in Blues per un’estate con Mou. A Londra condividevano anche la casa, come ha raccontato De Bruyne, ma il tempo di collezionare un solo minuto fianco a fianco si esaurì presto: una speranza durata appena quattro giornate di Premier dal 18 agosto, ma quando uno entrava in campo, l’altro usciva o restava in panchina. Poi, il 2 settembre, Romelu fu ceduto all’Everton. Anche a Napoli, anni dopo, il destino ha provato a rimandare ancora e ancora il loro appuntamento, considerando che Lukaku si è infortunato gravemente alla coscia sinistra il 14 agosto 2025 e Kevin alla coscia destra il successivo 25 ottobre: entrambi tirando, uno in amichevole e l’altro contro l’Inter in campionato. E così, dopo le passerelle estive a Castel di Sangro, sono arrivati il 6 marzo 2026 e Napoli-Torino: un giorno e una partita indimenticabili per i totem del calcio belga. Due campioni, due amici, due pezzi di storia del calcio moderno.

 

 

Napoli-Torino, partita storica: Rom e Kevin insieme in azzurro

Lukaku e De Bruyne ufficialmente compagni di squadra in un campionato anche per gli almanacchi. Con il Napoli. Prima di venerdì, soltanto amichevoli estive a Castel di Sangro: prima assoluta contro il Brest, nel secondo tempo, il 3 agosto 2025; poi, titolari contro il Girona e l’Olympiacos, la partita sipario, quella dell’infortunio di Romelu. Era il 14 agosto, dicevamo: a distanza di 202 giorni, al minuto 84 della sfida con il Torino, Conte li ha uniti anche in azzurro. KDB, al rientro a 134 giorni dall’infortunio, era già in campo dal 79’, mentre Big Rom è arrivato 5 minuti dopo. L’84° parallelo. L’inizio di un’era: risorse nuove che, fino alla fine della stagione, il tecnico potrà combinare ancora trovando nuove e importanti soluzioni per chiudere al più presto il discorso Champions.

Il traguardo europeo con il Napoli e il Mondiale con il Belgio

Lukaku e De Bruyne, però, fino a maggio condivideranno due obiettivi: non soltanto il traguardo europeo con il Napoli, ma anche quello Mondiale con il Belgio. Il quarto delle rispettive carriere dopo Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022. In nazionale, dicevamo, hanno condiviso 82 partite e costruito 18 gol: 13 gli assist di Kev a Rom e 5 quelli di Rom a Kev. In queste 82 gare Lukaku ha segnato 57 gol e firmato 11 assist, mentre De Bruyne ha messo insieme 20 gol e 39 assist. Ragazzi terribili di 32 e 34 anni, 66 in due. La meglio gioventù azzurra.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

