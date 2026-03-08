Lukaku e De Bruyne insieme: momento storico con il Napoli

Napoli-Torino, partita di campionato apparentemente non destinata a lasciare tracce indelebili, ha regalato un momento di per sé storico : dopo 82 partite condivise in campo con la nazionale belga, compresi tre Mondiali e tre Europei dal 2014, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme, nella stessa squadra di club , una partita ufficiale dei cinque campionati top d’Europa. E sono 83 dal 2010: una vita. Conte ha unito ciò che Mourinho 13 anni fa non era riuscito a mixare per ragioni superiori di mercato ai tempi della brevissima parentesi nel Chelsea.

Lukaku, De Bruyne e quell'estate insieme al Chelsea

Correvano l’anno 2013 e la stagione 2013-2014 e Rom e Kev, all’epoca grandi talenti di 20 e 22 anni e già compagni nel Belgio, si ritrovarono in Blues per un’estate con Mou. A Londra condividevano anche la casa, come ha raccontato De Bruyne, ma il tempo di collezionare un solo minuto fianco a fianco si esaurì presto: una speranza durata appena quattro giornate di Premier dal 18 agosto, ma quando uno entrava in campo, l’altro usciva o restava in panchina. Poi, il 2 settembre, Romelu fu ceduto all’Everton. Anche a Napoli, anni dopo, il destino ha provato a rimandare ancora e ancora il loro appuntamento, considerando che Lukaku si è infortunato gravemente alla coscia sinistra il 14 agosto 2025 e Kevin alla coscia destra il successivo 25 ottobre: entrambi tirando, uno in amichevole e l’altro contro l’Inter in campionato. E così, dopo le passerelle estive a Castel di Sangro, sono arrivati il 6 marzo 2026 e Napoli-Torino: un giorno e una partita indimenticabili per i totem del calcio belga. Due campioni, due amici, due pezzi di storia del calcio moderno.

Napoli-Torino, partita storica: Rom e Kevin insieme in azzurro

Lukaku e De Bruyne ufficialmente compagni di squadra in un campionato anche per gli almanacchi. Con il Napoli. Prima di venerdì, soltanto amichevoli estive a Castel di Sangro: prima assoluta contro il Brest, nel secondo tempo, il 3 agosto 2025; poi, titolari contro il Girona e l’Olympiacos, la partita sipario, quella dell’infortunio di Romelu. Era il 14 agosto, dicevamo: a distanza di 202 giorni, al minuto 84 della sfida con il Torino, Conte li ha uniti anche in azzurro. KDB, al rientro a 134 giorni dall’infortunio, era già in campo dal 79’, mentre Big Rom è arrivato 5 minuti dopo. L’84° parallelo. L’inizio di un’era: risorse nuove che, fino alla fine della stagione, il tecnico potrà combinare ancora trovando nuove e importanti soluzioni per chiudere al più presto il discorso Champions.

Il traguardo europeo con il Napoli e il Mondiale con il Belgio

Lukaku e De Bruyne, però, fino a maggio condivideranno due obiettivi: non soltanto il traguardo europeo con il Napoli, ma anche quello Mondiale con il Belgio. Il quarto delle rispettive carriere dopo Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022. In nazionale, dicevamo, hanno condiviso 82 partite e costruito 18 gol: 13 gli assist di Kev a Rom e 5 quelli di Rom a Kev. In queste 82 gare Lukaku ha segnato 57 gol e firmato 11 assist, mentre De Bruyne ha messo insieme 20 gol e 39 assist. Ragazzi terribili di 32 e 34 anni, 66 in due. La meglio gioventù azzurra.