Conte premia il suo Napoli: il regalo ai giocatori dopo le vittorie contro Verona e Torino

NAPOLI - Due vittorie, tre giorni di riposo. Equazione perfetta per il Napoli dopo il successo contro il Torino , il secondo in sei giorni dopo quello di sabato scorso al Bentegodi con il Verona. Sei punti, cinque più dell’unico esemplare raccolto all’andata nelle due sfide (con l’Hellas), e un weekend di relax concesso da Conte prima di cominciare la preparazione della successiva sfida al Maradona contro il Lecce .

Napoli, tre giorni di riposo on vista del Lecce

La squadra riprenderà martedì al centro sportivo di Castel Volturno e davanti a sé avrà quattro giorni per preparare il piano d’assalto alla terza vittoria di fila. E non solo: Conte, infatti, punta a recuperare anche Lobotka, assente contro il Toro per un sovraccarico muscolare che ha consigliato prudenza nella gestione, e McTominay, fuori nelle ultime cinque per la riacutizzazione dell’infiammazione tendinea registrata nel corso del primo tempo di Genoa-Napoli a Marassi.

Da valutare le condizioni di Vergara

Da valutare anche le condizioni di Vergara, venerdì sostituito nel corso dell’intervallo per un fastidio alla pianta del piede sinistro: probabile fascite plantare, ma la diagnosi sarà più chiara nelle prossime quarantotto ore, dopo gli esami strumentali di rito. La sua presenza contro il Lecce, al momento, è ovviamente da ritenersi in dubbio. Per quel che riguarda gli altri infortunati, e dunque Di Lorenzo, Neres e Rrahmani, stando alle dichiarazioni di Conte il più vicino al rientro è il capitano: salterà Lecce e la trasferta di Cagliari, l’ultima prima della sosta, e durante la pausa accelererà il programma per provare a rientrare in tempo il 6 aprile nello scontro diretto con il Milan al Maradona.