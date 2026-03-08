Il Napoli presenta AURA, la nuova linea azzurra di creazioni artigianali
Nel cuore di un laboratorio, dove il fuoco plasma il metallo e il gesto artigianale dà forma alla materia, nasce AURA, la nuova linea azzurra firmata SSC Napoli.
Una collezione costruita sul valore del lavoro manuale e su un’identità che si riconosce nei dettagli, raccontando Napoli attraverso la sostanza prima dell’estetica. Ogni creazione è pensata per chi porta con sé un legame autentico con la città, da indossare e condividere in ogni contesto.
La linea è realizzata in collaborazione con Umuna, realtà nata a Napoli dall’iniziativa di cinque donne unite da un legame familiare e da una visione creativa condivisa. Nei loro laboratori in Campania ogni pezzo prende forma interamente a mano, attraverso un processo che unisce ricerca contemporanea e cura artigianale.
Le immagini di lancio sono state realizzate presso l’Antico Borgo Orefici, eccellenza partenopea il cui Consorzio tutela e promuove la storica tradizione orafa napoletana, sostenendo imprese e maestri artigiani nel cuore della città. Fulcro del progetto è la Scuola Orafa La Bulla, ente di formazione professionale che valorizza il talento e forma nuove generazioni di orafi.
AURA è un progetto che nasce da uno sguardo femminile: donne che disegnano e trasformano la materia in simboli da indossare sulla pelle. Un dialogo tra creatività e appartenenza che prende forma con un lavoro profondamente radicato nel territorio che il Club rappresenta nel mondo.
La linea è disponibile da oggi nell'Official Online Store e negli store fisici SSC Napoli.