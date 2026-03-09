Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

In Portogallo si mangiano le mani per Alisson Santos: "Da sconosciuto a stella dei Mondiali". E il Napoli gode

Il giocatore azzurro ha avuto un grande impatto nella squadra di Conte. Ancelotti pensa di convocarlo con il Brasile
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Nel giro di poche settimane la carriera di Alisson Santos ha preso una svolta importante. L’esterno brasiliano, arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona, si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nella squadra guidata da Antonio Conte, attirando anche l’attenzione internazionale. Cinque presenze, 2 gol, dribbling e tanta fantasia. Ha convinto tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

In Portogallo qualcuno rimpiange Alisson Santos

A Lisbona il 23enne trovava poco spazio: l’allenatore Rui Borges lo impiegava soprattutto a partita in corso. Il trasferimento al Napoli ha però cambiato tutto. In Spagna il quotidiano AS sottolinea come il brasiliano sia arrivato in Italia quasi da sconosciuto, con l’etichetta di giocatore sottovalutato, ma si sia rapidamente trasformato in una pedina importante per il sistema di Conte. Tra le qualità più evidenziate ci sono la velocità nel dribbling, una percentuale di duelli vinti vicina al 60% e circa l’80% di passaggi riusciti. E in Portogallo certi risultati rimbalzano e fanno rumore. Il Brasile di Carlo Ancelotti ci pensa: l’infortunio di Rodrygo potrebbe aprire le porte ad Alisson-Santos in nazionale. Mesi decisivi, l'obiettivo è fare bene con il Napoli e volare al Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Alisson-Santos decisivo con il Napoli: i suoi gol

Debutto da sogno contro la Roma: 20 minuti per segnare il 2-2 e completare la rimonta azzurra. E così, in un batter d’occhio, ha subito conquistato tifosi e staff tecnico. Contro l’Atalanta e il Verona non ha inciso sotto porta, ma tre giorni fa contro il Torino ecco l’altra rete. Destro preciso su assist di Spinazzola per l’1-0. E a fine partita premio come miglior in campo. A giugno il riscatto da parte del Napoli ad un prezzo di circa 17 milioni di euro. Un affare assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Nel giro di poche settimane la carriera di Alisson Santos ha preso una svolta importante. L’esterno brasiliano, arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona, si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nella squadra guidata da Antonio Conte, attirando anche l’attenzione internazionale. Cinque presenze, 2 gol, dribbling e tanta fantasia. Ha convinto tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Scudetto e Champions, tutti gli scontri direttiNapoli, i nuovi mostri di Conte
1
In Portogallo si mangiano le mani per Alisson Santos: "Da sconosciuto a stella dei Mondiali". E il Napoli gode
2
In Portogallo qualcuno rimpiange Alisson Santos
3
Alisson-Santos decisivo con il Napoli: i suoi gol

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS