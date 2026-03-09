In Portogallo si mangiano le mani per Alisson Santos: "Da sconosciuto a stella dei Mondiali". E il Napoli gode

In Portogallo qualcuno rimpiange Alisson Santos

A Lisbona il 23enne trovava poco spazio: l’allenatore Rui Borges lo impiegava soprattutto a partita in corso. Il trasferimento al Napoli ha però cambiato tutto. In Spagna il quotidiano AS sottolinea come il brasiliano sia arrivato in Italia quasi da sconosciuto, con l’etichetta di giocatore sottovalutato, ma si sia rapidamente trasformato in una pedina importante per il sistema di Conte. Tra le qualità più evidenziate ci sono la velocità nel dribbling, una percentuale di duelli vinti vicina al 60% e circa l’80% di passaggi riusciti. E in Portogallo certi risultati rimbalzano e fanno rumore. Il Brasile di Carlo Ancelotti ci pensa: l’infortunio di Rodrygo potrebbe aprire le porte ad Alisson-Santos in nazionale. Mesi decisivi, l'obiettivo è fare bene con il Napoli e volare al Mondiale.