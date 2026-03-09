In Portogallo si mangiano le mani per Alisson Santos: "Da sconosciuto a stella dei Mondiali". E il Napoli gode
Nel giro di poche settimane la carriera di Alisson Santos ha preso una svolta importante. L’esterno brasiliano, arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona, si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nella squadra guidata da Antonio Conte, attirando anche l’attenzione internazionale. Cinque presenze, 2 gol, dribbling e tanta fantasia. Ha convinto tutti.
In Portogallo qualcuno rimpiange Alisson Santos
A Lisbona il 23enne trovava poco spazio: l’allenatore Rui Borges lo impiegava soprattutto a partita in corso. Il trasferimento al Napoli ha però cambiato tutto. In Spagna il quotidiano AS sottolinea come il brasiliano sia arrivato in Italia quasi da sconosciuto, con l’etichetta di giocatore sottovalutato, ma si sia rapidamente trasformato in una pedina importante per il sistema di Conte. Tra le qualità più evidenziate ci sono la velocità nel dribbling, una percentuale di duelli vinti vicina al 60% e circa l’80% di passaggi riusciti. E in Portogallo certi risultati rimbalzano e fanno rumore. Il Brasile di Carlo Ancelotti ci pensa: l’infortunio di Rodrygo potrebbe aprire le porte ad Alisson-Santos in nazionale. Mesi decisivi, l'obiettivo è fare bene con il Napoli e volare al Mondiale.
Alisson-Santos decisivo con il Napoli: i suoi gol
Debutto da sogno contro la Roma: 20 minuti per segnare il 2-2 e completare la rimonta azzurra. E così, in un batter d’occhio, ha subito conquistato tifosi e staff tecnico. Contro l’Atalanta e il Verona non ha inciso sotto porta, ma tre giorni fa contro il Torino ecco l’altra rete. Destro preciso su assist di Spinazzola per l’1-0. E a fine partita premio come miglior in campo. A giugno il riscatto da parte del Napoli ad un prezzo di circa 17 milioni di euro. Un affare assicurato.
