Napoli, quanto costa il riscatto di Alisson e quando scatta l'obbligo per Hojlund

Oggi è già domani: Alisson scatta e segna, Hojlund segna e scatta. E prima o poi, a tempo debito, scatteranno anche i riscatti. Il Napoli ha il diritto e l’obbligo, ma soprattutto l’intenzione di investire su due calciatori di 23 anni che stanno arricchendo il presente di calcio e dovranno farlo anche in futuro: oggi e domani, appunto. Ali il brasiliano è stato presentato come una scommessa e invece è un’intuizione del ds Manna: a gennaio non si parlava che dell’addio anticipato di Lang mentre ora non si parla che di Santos il bahiano. Il ragazzo con l’acconciatura a razzo che corre forte e segna bene: due gol in quattro partite di campionato, cinque considerando anche l’apparizione in Coppa Italia contro il Como; uno alla Roma e uno al Torino. Il Napoli lo ha preso in prestito per 3,5 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, fissando l’opzione di acquisto in 15,5 milioni : il piano Ali è pronto per maggio, l’intenzione è quella, di questo passo neanche un dubbio.

Situazione Hojlund

Storia diversa per Hojlund, uno dei giovani centravanti più forti in circolazione, un toro, una locomotiva capace di giocarne trenta di fila dal 28 ottobre, con 13 gol in dote: 9 in campionato, eguagliando così il primato in Serie A stabilito nel 2022-2023 con l’Atalanta con altre dieci partite da giocare; più 3 in Champions e uno in Supercoppa italiana. L’obiettivo, a questo punto, è firmare un nuovo record personale, ritoccando il bottino stagionale di 16 reti firmato con lo United nel 2023-2024. Il Napoli lo ha preso in estate dopo l’infortunio di Lukaku, in stato di necessità, con un investimento che in prospettiva può davvero diventare un affare: 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 44 milioni per il riscatto che diventerà obbligatorio una volta conquistata la qualificazione alla prossima Champions. L’impressione? Burocrazia a parte, il riscatto è parso sempre scontato alla luce delle qualità di Ras e della clausola rescissoria inserita nel suo contratto, valida dal 2027: 85 milioni.

Sogni Napoli

Diritti e obblighi, per il Napoli. Soprattutto il dovere di credere nelle proprie idee: il mercato è così, certe storie finiscono meno bene di altre, ma quando gente come Alisson e Hojlund comincia a ingranare, beh, bisogna insistere. Il futuro nel presente: sembra proprio che la loro vita continuerà a essere azzurra, la meglio gioventù napoletana. Ragazzi con una certa esperienza internazionale ma soprattutto ragazzi: 23 anni per entrambi e un bel po’ di sogni. Vincere con il Napoli e brillare in nazionale: Rasmus farà di tutto per conquistare il Mondiale con la Danimarca attraverso il playoff, dopo la sconfitta contro la Scozia di McTominay e Gilmour costata la qualificazione diretta (questa volta sul suo cammino ci sono innanzitutto Elmas e la Macedonia del Nord); Alisson, invece, proverà a convincere Ancelotti a convocarlo nella Seleçao un giorno. Per il Brasile, per difendere il suo sogno, ha rifiutato la convocazione della Tunisia (offerta in virtù della cittadinanza). In genere è uno che sa cogliere l’attimo: chiedere a Conte.