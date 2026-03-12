Conte insegue un prestigioso traguardo con il Napoli: in mezzo c’è il suo Lecce

NAPOLI - Antonio Conte ha conquistato il primo punto da allenatore in Serie A il 23 settembre 2009 alla guida dell’Atalanta, alla quinta giornata, subentrando all’esonerato Gregucci: 0-0 all’esordio assoluto, un pareggio senza gol al vecchio stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro il Catania di Atzori. Da quel giorno sono trascorsi quasi diciassette anni e sabato, in occasione della partita che il Napoli giocherà alle 18 al Maradona con il Lecce, cioè la squadra della sua città e la prima della sua vita da calciatore professionista, potrebbe arrivate a quota 600 punti nel massimo campionato italiano. Al momento, dopo la vittoria conquistata nella giornata precedente con il Torino, è arrivato a 597. Collezionati in 269 partite, attraverso 179 vittorie e 60 pareggi, con la media di 2,22 a partita. La più alta nella storia della Serie A, tra tecnici con almeno 70 panchine: alle sue spalle Allegri con 2,01 in 319 partite, Simone Inzaghi con 1,98 in 209 e Capello con 1,97 in 252.

Cifre tonde per Conte

Antonio grandi numeri, grandi traguardi: da settembre 2009 a marzo 2026. Vent’anni d’esperienza dalla prima panchina con l’Arezzo in Coppa Italia datata 19 agosto 2006, q uasi maggiorenne (per incarico) in Serie A. La sua prima vittoria in campionato, all’epoca dell’Atalanta, risale al 18 ottobre 2009 al Friuli con l’Udinese: 3-1. Mentre l’ultima, dicevamo, è storia recente: venerdì scorso contro il Toro, alla guida del Napoli. E ancora al Maradona, sabato, farà cifra tonda in fatto di partite da allenatore in Serie A, 270; e contemporaneamente punterà alla vittoria numero 180 e ai 600 punti. In questo momento, per la cronaca, il Napoli di Conte viaggia alla media di 2 punti in 28 giornate di campionato, alle spalle di Chivu (2,39) e Allegri (2,14).

Sfida da record nella sua Lecce

In questa storia prestigiosa, strettamente connessa con la necessità del Napoli di chiudere al più presto il discorso della qualificazione alla prossima Champions, c’è anche un risvolto romantico pilotato dal destino: tra Conte e il traguardo dei 600 punti e delle 180 vittorie c’è il Lecce. La sua città, la sua storia, la sua famiglia, la squadra con cui ha debuttato in Serie A da calciatore e contro cui, all’andata al Via del Mare, ha tagliato il traguardo delle 250 panchine in A. Mai banale questo incrocio. E mai anonime le sfide tra il Napoli e il Lecce a cui ha partecipato nella vita: il primo gol in Serie A lo ha segnato da calciatore del Lecce al Napoli di Maradona al fu stadio San Paolo il 5 novembre 1989, a 20 anni. Non c’è niente da fare, è un’attrazione irresistibile. Tornando ai freddi numeri, sono quattro le squadre che Conte ha allenatore finora in Serie A: l’Atalanta nel 2009-2010 per 14 partite, collezionando 13 punti e interrompendo l’avventura proprio dopo una sconfitta in casa contro il Napoli di Mazzarri; la Juventus dal 2011 al 2014, mettendo insieme 273 punti, tre scudetti e due Supercoppe italiane; l’Inter dal 2019 al 2021, con 173 punti e lo scudetto 2021; e il Napoli, da agosto 2024 ai giorni nostri, con 138 punti, lo scudetto e la Supercoppa 2025. Suo anche il record di punti in una sola stagione in serie A: 102, con la Juve nel 2013-2014.