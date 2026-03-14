Alisson insegue un record storico: nessuno al Napoli ci è mai riuscito

Al Napoli da due mesi

- Due gol in due partite di campionato al Maradona: già così è da primato. Ma se oggi Alisson Santos dovesse trovare anche il terzo di fila contro il Lecce, beh, scriverebbe un record assoluto compiendo un’impresa mai riuscita a nessuno con il Napoli nell’era dei tre punti. Ali sta volando, in quattro presenze ha lasciato tracce decisamente importanti sulla sua strada e su quella della squadra, e dopo il colpo di otto giorni fa con il Toro ha eguagliato un risultato centrato prima di lui da Caccia, Milik, Callejon e Tonelli: due reti consecutive nelle prime due partite giocate in casa. Davvero un bel colpo, non c’è che dire, ma il tris sarebbe addirittura storico.

La vita di Alisson è cambiata in due settimane di gennaio: la sera del primo giorno dell’anno era in campo con lo Sporting a Lisbona, la mattina successiva a Villa Stuart per le visite mediche e il 15, invece, in campo al Maradona contro la Roma: gol all’esordio. Bello e importante. Con tanto di abbracci e baci alla signora mamma, donna Aldia Silva Almeida, parrucchiera professionista da 26 anni come orgogliosamente precisato sul suo account Instagram. Quella fu la notte dell’inizio di una storia d’amore: con la città, con il popolo, con i sogni. La prima rete di Alisson al Maradona al debutto in campionato con il Napoli gli ha regalato una nuova prospettiva: con lo Sporting non aveva mai giocato titolare nel campionato portoghese e invece Conte lo schiera regolarmente dall’inizio sin dalla successiva partita a Bergamo con l’Atalanta. Oggi sarà la quarta di fila dal primo minuto nel tandem di trequarti alle spalle di Hojlund. E, dicevamo, sarà anche il giorno della caccia a un record individuale.