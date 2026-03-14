Alisson insegue un record storico: nessuno al Napoli ci è mai riuscito
Al Napoli da due mesi
La vita di Alisson è cambiata in due settimane di gennaio: la sera del primo giorno dell’anno era in campo con lo Sporting a Lisbona, la mattina successiva a Villa Stuart per le visite mediche e il 15, invece, in campo al Maradona contro la Roma: gol all’esordio. Bello e importante. Con tanto di abbracci e baci alla signora mamma, donna Aldia Silva Almeida, parrucchiera professionista da 26 anni come orgogliosamente precisato sul suo account Instagram. Quella fu la notte dell’inizio di una storia d’amore: con la città, con il popolo, con i sogni. La prima rete di Alisson al Maradona al debutto in campionato con il Napoli gli ha regalato una nuova prospettiva: con lo Sporting non aveva mai giocato titolare nel campionato portoghese e invece Conte lo schiera regolarmente dall’inizio sin dalla successiva partita a Bergamo con l’Atalanta. Oggi sarà la quarta di fila dal primo minuto nel tandem di trequarti alle spalle di Hojlund. E, dicevamo, sarà anche il giorno della caccia a un record individuale.
Obiettivo nazionale brasiliana
L’obiettivo primario, firme a parte, sarà come sempre la vittoria: il Napoli è terzo e in piena maratona Champions, forte di un vantaggio di cinque punti sulle quarte in classifica (Como e Roma) e a -4 dal Milan, secondo e atteso il 6 aprile al Maradona. Battere il Lecce, insomma, avrebbe un significato collettivo molto importante. Ma batterlo con un gol di Alisson, per il brasiliano, significherebbe perfezione: diventare l’unico giocatore del club capace di andare a segno in ciascuna delle prime tre partite giocate in casa con la maglia azzurra nell’era dei tre punti, dal 1994-1995, sarebbe un risultato unico. Storico, appunto. Nel futuro di Ali, però, non c’è soltanto la sfida ai numeri e alle statistiche: c’è il sogno chiamato Brasile, l’amata Seleçao per cui ha gentilmente declinato a più riprese la convocazione della nazionale tunisina in virtù della cittadinanza acquisita all’epoca del soggiorno a Tunisi, dove giocava suo padre Adailton Pereira dos Santos detto Ady o Messias. Ancelotti lo osserva, lo studia, lo monitora. Mentre il Napoli pianifica il suo riscatto dallo Sporting per 15,5 milioni di euro a fine stagione: di questo passo, esercitare il diritto sarà quasi un dovere.
Al Napoli da due mesi
La vita di Alisson è cambiata in due settimane di gennaio: la sera del primo giorno dell’anno era in campo con lo Sporting a Lisbona, la mattina successiva a Villa Stuart per le visite mediche e il 15, invece, in campo al Maradona contro la Roma: gol all’esordio. Bello e importante. Con tanto di abbracci e baci alla signora mamma, donna Aldia Silva Almeida, parrucchiera professionista da 26 anni come orgogliosamente precisato sul suo account Instagram. Quella fu la notte dell’inizio di una storia d’amore: con la città, con il popolo, con i sogni. La prima rete di Alisson al Maradona al debutto in campionato con il Napoli gli ha regalato una nuova prospettiva: con lo Sporting non aveva mai giocato titolare nel campionato portoghese e invece Conte lo schiera regolarmente dall’inizio sin dalla successiva partita a Bergamo con l’Atalanta. Oggi sarà la quarta di fila dal primo minuto nel tandem di trequarti alle spalle di Hojlund. E, dicevamo, sarà anche il giorno della caccia a un record individuale.