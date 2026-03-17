Beukema sulle ultime gare: "Lecce? Nel primo tempo dovevamo fare meglio. Vogliamo vincere prima della sosta"

Nuovo assetto tattico e gara con il Cagliari: l'importanza delle ultime sfide

Dopo l'ottima stagione a Bologna, Sam aveva attirato su di sé molte squadre, ma ad avere la meglio è stato il Napoli, che però gioca diversamente rispetto ai felsinei e l'adattamento alla difesa di Conte non è stato sempre facile per lui:"Difesa a 3? È un'altra posizione per me rispetto a ciò a cui ero abituato. Ma mi piace giocare anche così, perché divento sempre più completo come giocatore: sto capendo ogni giorno e settimana meglio come si gioca da braccetto. Mi piace giocare a destra, a sinistra ed anche in mezzo, perché mi aiuta a diventare un giocatore migliore. Quando vai in un big club, come il Napoli, c'è sempre la pressione. Negli ultimi due anni ho giocato a Bologna ed anche quella è una bella piazza: ho vinto la Coppa Italia, ho giocato la Champions League, già avevo qualche esperienza internazionale. Ovviamente qui la pressione è maggiore, devi provare a vincere sempre, ma a me piacciono molto queste pressioni, per questo sono diventato un giocatore di calcio. Cagliari-Napoli? Sappiamo l'importanza di questa partita e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando questa gara e vogliamo vincerla. Ragioniamo partita dopo partita ed il nostro obiettivo è andare in Champions League: al termine di queste nove partite poi vedremo dove saremo". Poi conclude con un riferimento ad un video virale sui social dove canta con la sua ragazza, napoletana, la canzone vincitrice di Sanremo ed il sogo Nazionale: "Video in cui canto Sal Da Vinci? La mia ragazza è di Napoli, quindi mi insegna le canzoni napoletane: il video è stato molto divertente. Nazionale? Sarebbe un sogno per me giocare per l'Olanda e disputare il Mondiale, ma al momento la mia concentrazione è sul Napoli. Queste ultime partite sono troppo importanti per me, poi vedremo cosa succederà per la Nazionale".