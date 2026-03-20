Ciro Ferrara escluso dai campioni del murale per il centenario del Napoli: "Nonostante le supercazzole..."

Ha visto la luce il murale per i 100 anni di storia del Napoli. Nella giornata di venerdì è stata presentata l'opera fuori dallo stadio commissionata allo street artist napoletano Jorit. Il murale comprende i volti di 11 giocatori tra i più significativi della storia del Napoli, scelti con l'aiuto dei tifosi: Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Kroll, Ghoulam, Juliano, Hamsik, Careca, Maradona, Cavani e Mertens. Ovviamente le polemiche sulle scelte non sono mancate, e ad alimentarle è stato uno dei grandi esclusi, Ciro Ferrara. L'ex difensore di Napoli e Juve ha scritto un lungo messaggio su Instagram a proposito di questa decisione: "In relazione all’inaugurazione del murale dello Stadio Maradona, visti gli articoli che sono usciti sui vari siti e sui social, desidero chiarire la mia posizione. Mentirei se dicessi che non mi è dispiaciuto non essere stato inserito tra gli Undici ideali, anche perché sono un figlio di Napoli e sono il napoletano più vincente nella storia del Napoli. Mentirei anche se fingessi di non conoscerne il motivo reale, nonostante le supercazzole che sono state accampate".