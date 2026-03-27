Quando torna Conte a Napoli: il Milan è nel mirino

Martedì Conte a Castelvolturno

Un pienone scontato per una partita delicata e anche molto importante per la classifica, considerando che il Napoli è terzo a un solo punto di distanza dal Diavolo e che con una vittoria lo scavalcherebbe al secondo posto, portandosi in solitudine alle spalle dell’Inter. Alla ripresa, il gruppo ritroverà anche Conte dopo il periodo trascorso in famiglia per ricaricarsi, in piena sintonia con il club e in linea con quanto già accaduto in occasione della precedente sosta di novembre.

Prossima settimana attesi il rientro dei dodici nazionali

La prossima sarà la settimana del rientro dei dodici giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali, tra le gare valide per i playoff mondiali e i test amichevoli delle squadre già qualificate: Conte attende Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano (Italia); Milinkovic-Savic (Serbia); Olivera (Uruguay); De Bruyne (Belgio); Elmas (Macedonia del Nord); Lobotka (Slovacchia); Hojlund (Danimarca); McTominay e Gilmour (Scozia). Contro il Milan, oltre a Lukaku mancheranno gli infortunati Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Vergara. Il capitano e Amir potrebbero rientrare dopo la sfida con il Diavolo, a metà aprile.