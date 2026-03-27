Il Napoli non può più sbagliare dopo la sosta: il piano di Conte per centrare il secondo posto

NAPOLI - Verona, Torino, Lecce, Cagliari: quattro vittorie di fila in campionato e adesso lo stop. La sosta per le nazionali, la quarta da inizio stagione, tra amichevoli e playoff Mondiali . Sarà stata provvidenziale oppure no, per il Napoli , lo scopriremo solo alla ripresa, a Pasquetta, in occasione della sfida del Maradona contro il Milan di Allegri . Di sicuro, i precedenti dicono poco. Non spiegano tutto. Al momento, infatti, il bilancio è di due vittorie e una sconfitta dopo la sosta . Ma ogni stop è arrivato in momenti diversi della stagione. E ha avuto conseguenze differenti.

Lo show dopo la prima sosta, i problemi dopo la seconda

Il primo, dopo due giornate di campionato. Vittorie contro Sassuolo e Cagliari, quindi tutti in giro con le proprie nazionali. Intanto chiudeva il mercato, così alla ripresa, a Firenze, il Napoli esibiva il suo vestito migliore con l’esordio con gol di Hojlund e una vittoria convincente per 3-1. Segnarono altri volti nuovi come De Bruyne, su rigore, e Beukema. Andò male, invece, in occasione della seconda sosta, quella di ottobre. Una sorta di spartiacque, per la squadra di Conte, in difficoltà quando poi fu tempo di ripartire. In pochi giorni, dal 18 al 21 ottobre, arrivarono due sconfitte. Prima quella contro il Torino in trasferta in campionato decisa dalla rete del Cholito Simeone, poi quella in Champions League in casa del Psv per 6-2. Serviva un riscatto immediato che arrivò il 25 al Maradona contro l’Inter di Chivu: 3-1 e ritrovati sorrisi. L’ultima sosta prima di questa è quella che ha davvero cambiato le sorti della stagione del Napoli. Le ha indirettamente donato un volto nuovo che conserva ancora adesso.

"Morti non ne voglio accompagnare". Lo sfogo prima della rinascita

Il 9 novembre, la squadra di Conte perde 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna. Alla ripresa, vittoria 3-1 contro l’Atalanta a Fuorigrotta. Nel mezzo, una serie di tappe d’avvicinamento alla rinascita: lo sfogo di Conte («Morti non ne voglio accompagnare»), i giorni a Torino dalla famiglia per staccare (come adesso, d’altronde), il post su X di De Laurentiis che binda il suo allenatore rinnovandogli fiducia («Sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte») e, soprattutto, la svolta tattica, il cambio modulo. Il Napoli riparte col 3-4-2-1, gioca con i due esteri - Neres e Lang, entrambi subito a segno - e torna a correre. E a convincere, fino alla conquista della Supercoppa. Da quel momento in poi, il calendario si fa ricco. Con la Champions che ritorna, si gioca ogni tre giorni. Non c’è un attimo di sosta.

Obiettivo? Blindare la zona Champions

Arriva adesso, a otto giornate dalla fine, con il Napoli a sette punti dalla capolista Inter e a -1 dal Milan, secondo, e soprattutto con la Juventus quinta distante otto lunghezze. Blindare la zona Champions sarà il grande obiettivo di questo tramonto di campionato, aspettando di capire cosa porterà la sosta al Napoli. Al momento il bilancio è leggermente favorevole dopo le frenate di Serie A: due vittorie (Fiorentina, Atalanta), una sconfitta (Torino). Aspettando il Diavolo.