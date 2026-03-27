Caos Lukaku-Napoli, si cerca una soluzione: dialogo aperto e 72 ore per trovare un’intesa. E i tifosi sui social…

Il caso Lukaku continua ad agitare il Napoli e i suoi tifosi. Il centravanti azzurro, contrariamente a quanto si aspettava il club, non è rientrato a Napoli dopo la decisione di non partire per gli States con la sua nazionale, impegnata in due amichevoli verso il Mondiale. Lukaku "ha scelto di concentrarsi sull’allenamento - come ha sottolneato la federazione belga - per ottimizzare ulteriormente la condizione fisica", ma non è rientrato a Castel Volturno.

Lukaku, la mossa del Napoli

L'attaccante, che è tornato solo da poche settimane a disposizione di Conte dopo il lungo infortunio, è rimasto ad Anversa, nel centro in cui aveva sostenuto il percorso di riabilitazione. Una scelta che ha spiazzato il club. La società ed il tecnico Conte si aspettavano infatti un suo ritorno in città .I dirigenti azzurri non hanno gradito la scelta di Lukaku e aspetteranno di capire le sue mosse nelle prossime 72 ore.

Caso Lukaku, i tifosi del Napoli reagiscono sui social

Il Napoli aspetterà il suo centravanti fino a martedì 31 marzo, giorno in cui il club riprenderà gli allenamenti. Nel caso in cui il calciatore non dovesse presentersi, non è da escludere che venga messo fuori rosa. La situazione tiene con il fiato sospeso e intanto i tifosi si dividono. Da una parte viene difeso con attestati di affetto che gli sono stati dedicati, sperando che rientri al più presto, mentre dall'altra sorgono critiche sulla sua decisione di non rientrare subito a Napoli. Resta solo da aspettare i prossimi sviluppi del caso.