Napoli, si torna in campo: domani si riparte con Conte, il Milan è nel mirino

Il Napoli riprenderà la preparazione domani al centro sportivo di Castel Volturno , dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte in coda alla vittoria contro il Cagliari . La quarta messa in fila in venti giorni di campionato dopo quelle con il Verona al Bentegodi , il Torino e il Lecce al Maradona . Uno scatto importante in virtù del quale il Napoli è riuscito a guadagnare 7 punti sull’Inter nelle ultime tre giornate, passando da -14 a -7, e 3 sul Milan , ora secondo con un solo punto di vantaggio alla vigilia dello scontro diretto di lunedì prossimo a Fuorigrotta (ore 20.45).

Napoli, i nazionali pronti al rientro: l'ordine con cui rientreranno

La preparazione della sfida entrerà nel vivo domani al Training Center, pronto gradualmente a ripopolarsi in vista della fine della sosta: Conte ritroverà in sequenza i dodici alfieri internazionali convocati per le gare dei playoff mondiali dalle nazionali a caccia di un pass per l’America o per le amichevoli da chi è già qualificato. L’elenco: Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano (Italia); Milinkovic-Savic (Serbia); Olivera (Uruguay); Lobotka (Slovacchia); Elmas (Macedonia del Nord); De Bruyne (Belgio); McTominay e Gilmour (Scozia); Hojlund (Danimarca). La questione di Lukaku è diversa: ha rinunciato alla chiamata del ct Garcia per migliorare la condizione fisica, ha deciso in autonomia di rimanere in Belgio ma il Napoli ha ribadito che lo attende martedì alla ripresa (altrimenti finirà fuori rosa). Il primo a rientrare, comunque, sarà Conte: come in occasione della sosta di novembre s’è preso un periodo di pausa in accordo con il club e da domani riassumerà anche sul campo la guida del gruppo.