Il sindaco di Napoli Manfredi: "De Laurentiis cittadino onorario?  I tempi sono maturi"

Napoli è pronta a conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis . A confermarlo è stato il sindaco, Gaetano Manfredi , ai microfoni di Radio CRC, emittente radiofonica parnter del club azzurro: " I tempi sono maturi per conferirla anche a Napoli. L'ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento ".

De Laurentiis e il Napoli: una storia iniziata nel 2004

La storia di Aurelio De Laurentiis e del Napoli è iniziata ventidue anni fa, nel 2004, quando prelevò il Napoli dopo il fallimento. Nel 2006 la promozione in Serie B, quindi un anno dopo il ritorno in massima serie a sei anni di distanza dall'ultima volta. Il ritorno in Europa è avvenuto dopo il primo anno di Serie A, mentre nel 2011 avviene il ritorno in Champions League, a ventuno anni di distanza dall'ultima volta. Nel 2012 il primo trofeo: la Coppa Italia vinta contro la Juventus. In totale, saranno tre le coppe, due volte è stata alzata la Supercoppa e, soprattutto, altrettanti gli Scudetti. Una gestione che varrà a De Laurentiis anche la cittadinanza onoraria a Napoli.

Manfredi: "Stadio? Riqualificazione in fase avanzata"

Il sindaco di Napoli Manfredi ha parlato anche dello Stadio Maradona, anche in vista della possibilità che l'Italia si aggiudichi l'organizzazione degli Europei del 2032. "Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto".