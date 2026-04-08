Conte multato dopo quasi due mesi da Napoli-Como: la spiegazione nel comunicato della Figc
Seimila euro di multa per Antonio Conte: dopo quasi due mesi, è arrivata la decisione della Procura Federale per il comportamento tenuto dal tecnico degli azzurri, nei confronti dell'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, in occasione della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Il match è stato disputato lo scorso 10 febbraio 2026. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, con reti di Baturina su rigore (contestissimo da Conte) e Vergara, a passare il turno sono stati gli ospiti ai calci di rigore: decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka.
Conte multato: "Comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell'arbitro"
L'ammenda della Procura Federale è stata motivata attraverso un comunicato ufficiale della FIGC: "6.000 euro di ammenda per il Sig. Antonio CONTE per aver, in occasione della gara NAPOLI vs COMO disputata in data 10/02/2026 e valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell'arbitro dell'incontro".