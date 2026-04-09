Il Napoli in campo per la prevenzione e la salute: "Muoversi fa bene"

Prevenzione e futuro. Il Napoli scende in campo al fianco della Fondazione Valter Longo per combattere obesità e sovrappeso. Attraverso un video, che ha visto come protagonista il terzino azzurro Pasquale Mazzocchi, il club ha voluto lanciare un messaggio chiaro.

Mazzocchi testimonial azzurro

Un calciatore di Serie A come il partenopeo Pasquale Mazzocchi è abituato ad allenarsi ogni giorno. Ma muoversi e fare sport fa bene a tutti, a qualsiasi età. Per bambini e adolescenti si consigliano almeno 60 minuti al giorno di attività fisica, come camminare a passo svelto, correre, andare in bici, nuotare o giocare a calcio. Lo sport migliora il metabolismo, l’umore e la salute cardiovascolare. È una medicina potentissima e gratuita!