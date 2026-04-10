Il primo gol, il sogno Napoli e l'impatto del Maradona: Alisson Santos si racconta

Alisson e il gol alla Roma: "Mi sono sentito sulla luna"

"Ciao a tutti sono qui per raccontarvi il mio primo gol nella partita con la Roma. In questa azione mi sono spostato leggermente dentro il campo, perché i difensori mi avevano lasciato quello spazio, Giovani mi ha visto e mi ha servito alla perfezione, ricordo che ho controllato il passaggio con il sinistro e mi sono liberato al tiro con il destro e che il pallone è finito in rete". Così Alisson ripercorre con lucidità gli attimi prima di abbandonarsi alle emozioni: "In quel momento mi sono sentito sulla luna, perché sapevo che mia madre, mio fratello ed i miei agenti erano presenti in tribuna per vedermi giocare e sostenermi nella mia prima partita allo Stadio Maradona, e perché avevo appena segnato ad una grande squadra in un big-match, permettendo al Napoli di fare un bel passo avanti in classifica".

L'urlo del Maradona

"Poi è incredibile quello che ho provato quando lo speaker ha detto il mio nome e tutti i tifosi lo hanno ripetuto urlando, in un'atmosfera magnifica. Ho pensato che quello era il momento in cui si stava realizzando il mio sogno, quello di giocare a calcio per un grande club come il Napoli e segnando una rete nello stadio intitolato ad Armando Maradona. Spero che sia stato il primo di tanti gol e che io possa continuare a contribuire a raggiungere gli obiettivi della squadra".