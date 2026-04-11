Il Napoli di Conte può sorridere: Hojlund torna contro il Parma 

NAPOLI - Dove non sono arrivate la fatica e le logiche del turnover, ci ha pensato un male di stagione. Un banalissimo, quanto inesorabile virus influenzale: e così, a poche ore dalla trentaduesima partita consecutiva con il Napoli in tutte le competizioni, la ventunesima di fila da titolare in campionato su ventidue, Hojlund è stato costretto a fermarsi . Problemi gastrointestinali, febbre e adios Milan: un anno fa fu McTominay a dare forfait la mattina del Diavolo e questa volta invece è toccato a Rasmus. Capita a tutti, a volte anche a quelli con il fisico bestiale, l’importante è dribblare e ripartire: e lui, beh, ci sarà. Ieri ha mostrato nuovi segnali di ripresa in allenamento, oggi partirà per Parma insieme con la squadra e domani al Tardini tornerà dal primo minuto al centro dell’attacco. Sì, Hojlund riprenderà la sua maratona a meno di cali di tensione ed energie dovuti ai postumi del virus che al momento non sembrano contemplati.

I numeri di Hojlund

Il Napoli e Conte ritroveranno i muscoli in area: riecco il capocannoniere della squadra - in assoluto e in Serie A -, il riferimento offensivo, il centravanti di lotta e di governo. Uno degli insostituibili, come spiegano i numeri senza possibilità d’errore: ha giocato 37 partite su 41, di cui 35 da titolare e 31 in serie, e ne ha saltate 4 per problemi fisici. È il calciatore della rosa del Napoli con più minuti in Serie A nonostante abbia esordito alla terza giornata (2.184), ed è il secondo per minutaggio complessivo (3.050). Il suo futuro è il Napoli: il riscatto dallo United per 44 milioni di euro diventerà obbligatorio nel momento in cui la qualificazione in Champions sarà aritmetica, ma il club lo avrebbe comunque riscattato. Contestualmente, una volta che l’acquisto diventerà definitivo, scatterà anche una clausola rescissoria da 85 milioni valida dal 2027. Non resta che strappare il secondo pass internazionale e poi provare ad addolcire un pizzico la tremenda delusione mondiale, migliorando il record personale di gol in una sola stagione. Prima tappa, Parma.

I gol del danese

Considerando che ha segnato 6 dei suoi 10 gol in campionato lontano dal Maradona, si direbbe che Hojlund è un attaccante on the road. Quattordici, invece, sono le reti complessive: 3 in Champions e un’altra in semifinale di Supercoppa. Caccia al quindicesimo colpo e, dicevamo, al nuovo primato in una sola stagione: il miglior risultato realizzativo di Rasmus, 16 gol, risale alla stagione 2023-2024, la prima con lo United (10 in Premier, 5 in Champions, uno in FA Cup). Al prossimo, intanto, scriverà il record individuale nei cinque campionati top d’Europa. E poi si vedrà: mancano ancora sette partite, sette occasioni da sfruttare, settebellezze da raccontare a -7 dall’Inter, impegnato domani sera a Como.

Tra amarezza e centenario

Una volta compreso il senso definitivo di un campionato che all’improvviso è diventato un po’ meno certo, giusto un po’, Hojlund potrà riposare. E mai relax fu meno gradito: la sconfitta ai rigori con la Repubblica Ceca nella sfida decisiva dei playoff per andare al Mondiale è un peso sull’anima. Una zavorra tanto quanto l’errore dal dischetto. Rasmus ha la comprensione di tutti gli italiani e di tutti i colleghi che guarderanno l’America dal divano, ma se può valere a titolo di consolazione c’è un dato da registrare: l’1 agosto il Napoli compirà cento anni e lui, Hojlund, passerà alla storia come il centravanti del centenario.