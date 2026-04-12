Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Laurentiis: “Sembra un attore”. A quale giocatore del Napoli si riferisce?

Dagli States il presidente azzurro parla della squadra di Conte e non solo: “Il quarto scudetto…”
1 min
Tagsde lauretiisMcTominaynapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

«Il quarto scudetto è stato più bello del terzo: un thriller, non una sorpresa, mentre il terzo era scritto». È uno degli stralci della chiacchierata di Aurelio De Laurentiis con la CBS. Il presidente è a Los Angeles e assisterà dagli States anche alla partita contro il Parma. «Vincere il secondo titolo mi ha emozionato molto: fino alla fine è stato come vivere un casino! Incredibile».

De Laurentiis: "McTominay sembra un attore!"

Poi, l’Oscar: «McTominay è un vero uomo scozzese e sembra un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. In ventidue anni di calcio ho incontrato tante persone, ma lui ha una personalità pazzesca». Finale: «Guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juve, un quarto di Real, Psg, City e United: è veramente difficile competere con loro, ma siamo stati attenti nella gestione del club».  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Parma-Napoli: la probabile formazione di ConteConte può blindare il secondo posto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS