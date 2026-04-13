Di Bello promosso, non c’è rigore su Buongiorno

Due tocchi con il braccio /mano, entrambi giudicati bene dall’arbitro di Brindisi : cross di De Bruyne, il pallone sfila dietro Bernabé che sta cercando di togliersi dalla traiettoria il contatto c’è ma non è punibile. Braccio (il sinistro) molto largo di Buongiorno, Di Bello sceglie di non fischiare, ha ragione lui: prima ancora di verificare che è un pallone inaspettato, toccato da distanza ravvicinata, e il movimento è congruo, lo stesso arriva da un compagno, Spinazzola, che tocca con il destro.

Trattenute reciproche in area del Parma fra Troilo e Hojlund, i due finiscono a terra, non ci sono infrazioni. Prima, Circati aveva toccato con la pancia un tiro di De Bruyne, si era comunque fuori area. Nessuna infrazione sulla rete di Circati: sul rinvio di Suzuki, Elphege salta in posizione regolare e senza commettere fallo, il pallone finisce a Strefezza che è tenuto in gioco da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Fa bene ad avallare tutte le scelte del campo.