Napoli, un altro sold out: contro la Lazio dell’ex Sarri il Maradona sarà stracolmo

Il sogno scudetto resta complicatissimo, ma non è svanito. E i tifosi del Napoli continuano a crederci stando vicini alla squadra. Lo dimostra il Maradona, pronto ancora una volta a riempirsi: per la sfida di sabato alle 18 contro la Lazio dell'ex Sarri lo stadio di Fuorigrotta è a un passo dal sold out. Su TicketOne la disponibilità dei tagliandi è ridotta al minimo, con pochissimi biglietti rimasti soltanto nelle due curve inferiori. Esauriti tutti gli altri settori, dai Distinti alla Posillipo, passando per la Tribuna Nisida.