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lunedì 13 aprile 2026
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Napoli, un altro sold out: contro la Lazio dell’ex Sarri il Maradona sarà stracolmo

Lo stadio di Fuorigrotta ancora una volta verso il pienone
Davide Palliggiano
2 min
TagsMaradonanapoliLazio
Napoli

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Il sogno scudetto resta complicatissimo, ma non è svanito. E i tifosi del Napoli continuano a crederci stando vicini alla squadra. Lo dimostra il Maradona, pronto ancora una volta a riempirsi: per la sfida di sabato alle 18 contro la Lazio dell'ex Sarri lo stadio di Fuorigrotta è a un passo dal sold out. Su TicketOne la disponibilità dei tagliandi è ridotta al minimo, con pochissimi biglietti rimasti soltanto nelle due curve inferiori. Esauriti tutti gli altri settori, dai Distinti alla Posillipo, passando per la Tribuna Nisida.

 

Maradona verso il sold out per Napoli-Lazio

Sarà l'ennesimo pienone di una stagione in cui Fuorigrotta si è trasformata in un vero fortino per il Napoli, che in campionato non perde da più di un anno nel proprio stadio. La squadra di Conte in casa ha costruito gran parte del proprio cammino, trascinata da un pubblico sempre presente e partecipe. L’ultima sconfitta al Maradona risale proprio alla gara contro la Lazio, l’8 dicembre 2024. Un dato che racconta più di ogni altro il legame tra squadra e città.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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