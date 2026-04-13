Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale 

Il sognatore non smette mai di farlo come il guerriero della luce di Coelho non smette di credere, ma in questo caso il sogno ha i contorni del miracolo. Conte parla dopo il pari del Tardini, sapendo bene di dover fare i conti con Chivu e i suoi: «Il sogno continua, non viene spento. Era un sogno legato a chi ci sta davanti, e vedendo i numeri dell’ Inter sicuramente era un sogno bello ardito. Ora abbiamo tre punti più del Milan ma la Juve ce ne ha presi due in ottica Champions. Ed è la cosa che dobbiamo guardare». A fine serata la classifica dirà Inter a + 9. Sognatore realista. Anche sul fronte della Nazionale: «Io non ho dato disponibilità di niente, ho un altro anno di contratto con il Napoli e a fine stagione, come ho sempre detto, parlerò con il presidente. Le mie parole vanno interpretate bene, perché se devono essere strumentalizzate allora non parlo più».

La voglia di Conte

Conte è molto sereno. Nonostante qualche inevitabile rimpianto dopo il pareggio al Tardini: «Dispiace tanto, sapevamo benissimo che avremmo incontrato un Parma molto difensivo e dopo trenta secondi abbiamo concesso un gol che non avremmo dovuto concedere. Commettere degli errori, però, ci sta, poi Strefezza è stato bravissimo. La partita s'è messa subito in salita e abbiamo dovuto faticare, ma siamo stati anche bravi a non concedere. C'è poco da rimproverare ai ragazzi per quello che hanno messo, per la voglia, e se guardi i numeri non puoi pensare che sia finita 1-1. Ma è così che è finita».

La Champions e l'obiettivo del Napoli

Il Napoli ha conquistato in rimonta il tredicesimo punto. «Rimontare significa che hai forza e mai voglia di piegarti, ma c'è anche l'aspetto negativo: dobbiamo sempre prendere uno schiaffone prima di rispondere. Ma la prestazione c'è stata, i ragazzi stanno bene mentalmente: dobbiamo cercare quanto prima di centrare la qualificazione in Champions, è importantissima». Il discorso fila liscio: «Quest'anno siamo partiti per arrivare di nuovo in Champions, è troppo importante per il club: ancora oggi stiamo pagando la mancata qualificazione di due anni fa, come avete visto con il blocco del mercato. Lo scudetto è sempre la ciliegina, ma ci deve essere un equilibrio tra investimento e risultato. Il Napoli deve stare in questo equilibrio».

Il caso Lukaku

Finale su Lukaku: Romelu resterà in Belgio un'altra settimana, ora l'idea è che tornerà a Napoli all'inizio della prossima. Intorno al 20, dopo la Lazio. Continuerà a curarsi ad Anversa in attesa di rientrare e di confrontarsi con il club e Conte.