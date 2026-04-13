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lunedì 13 aprile 2026
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Juan Jesus e le scuse social ai tifosi del Napoli: "Non sono stato al mio livello, mi assumo la responsabilità"

Tutta la delusione del difensore brasiliano dopo il deludente pareggio degli azzurri al 'Tardini' con il Parma: i dettagli
3 min
TagsJuan Jesusnapoli
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NAPOLI - Cresce, con il passare delle ore, il rammarico in casa Napoli dopo il pareggio contro il Parma. L'1-1 maturato ieri - domenica 12 aprile - al 'Tardini' contro la formazione di Cuesta, fa scivolare gli azzurri di Conte a -9 dall'Inter capolista quando mancano sei giornate al termine del campionato. Un passo falso inatteso che potrebbe compromettere in maniera definitiva le ambizioni scudetto di Juan Jesus e compagni. Proprio il difensore brasiliano ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram nel quale si è scusato per l'errore commesso contro i ducali, permettendo agli avversari di portarsi in vantaggio con il guizzo di Strefezza al primo minuto di gioco.

Juan Jesus e le scuse social ai tifosi

"Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità", sottolinea Juan Jesus. "So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull’obiettivo. Forza Napoli Sempre".

 

Tanti i commenti di incoraggiamento dei tifosi azzurri che si sono schierati accanto al brasiliano: "Non ti preoccupare Juan, ti amiamo proprio per la tua umilità", sottolineano i sostenitori dei campioni d'Italia in carica.

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