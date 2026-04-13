Juan Jesus e le scuse social ai tifosi del Napoli: "Non sono stato al mio livello, mi assumo la responsabilità"

NAPOLI - Cresce, con il passare delle ore, il rammarico in casa Napoli dopo il pareggio contro il Parma . L'1-1 maturato ieri - domenica 12 aprile - al ' Tardini ' contro la formazione di Cuesta , fa scivolare gli azzurri di Conte a -9 dall' Inter capolista quando mancano sei giornate al termine del campionato. Un passo falso inatteso che potrebbe compromettere in maniera definitiva le ambizioni scudetto di Juan Jesus e compagni . Proprio il difensore brasiliano ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram nel quale si è scusato per l' errore commesso contro i ducali, permettendo agli avversari di portarsi in vantaggio con il guizzo di Strefezza al primo minuto di gioco.

Juan Jesus e le scuse social ai tifosi

"Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità", sottolinea Juan Jesus. "So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull’obiettivo. Forza Napoli Sempre".

Tanti i commenti di incoraggiamento dei tifosi azzurri che si sono schierati accanto al brasiliano: "Non ti preoccupare Juan, ti amiamo proprio per la tua umilità", sottolineano i sostenitori dei campioni d'Italia in carica.