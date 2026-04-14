Conte insegue il primato di Sarri: il Maradona vuole un anno da record

Il progetto-sogno è compromesso, quasi irrimediabilmente, ma il Napoli ha ancora un po’ di cose da dire e da fare in questa stagione . A cominciare dall’ archiviazione del discorso Champions : calcoli alla mano serviranno 11, 10 o addirittura 9 punti nella migliore delle ipotesi, battendo il Como. E in un quadro fortemente ideale, Conte e i suoi potrebbero festeggiare la qualificazione aritmetica già nel weekend del 3 maggio dopo la sfida sul lago, nel caso di tre vittorie consecutive: Lazio, Cremonese e, appunto, Como. Sabato al Maradona, insomma, comincerà un percorso che sa tanto di sprint e che al di là del risultato internazionale per la prossima stagione, contiene anche un traguardo statistico. Relativo alla striscia di imbattibilità casalinga in campionato . Ovvero: il Napoli di Conte non mira soltanto a prolungare la serie, ora giunta a quota 26 risultati utili consecutivi dal 29 dicembre 2024, ma può eguagliare proprio Sarri e il suo Napoli, capaci di chiudere la stagione 2015-2016 senza mai perdere a Fuorigrotta . Diciannove volte illesi in 19 giornate. All’epoca lo stadio si chiamava San Paolo: il Maradona vuole mettersi in pari.

Il record

Dopo il pareggio di Parma, che ha interrotto a cinque il numero delle vittorie consecutive, il Napoli riprenderà sabato alle 18 il suo percorso. Con percentuali ormai bassissime di difendere lo scudetto ma senza dubbio intenzionato a onorare la stagione fino all’ultima scena, blindando il secondo posto e tutti gli altri traguardi ancora possibili. È certamente prestigioso essere la squadra titolare della striscia di imbattibilità casalinga in campionato più lunga nei cinque campionati top d’Europa: 26 partite consecutive, dicevamo, di cui 11 risalenti alla scorsa stagione e 15 relative a quella ormai giunta al tramonto. Il record della storia del Napoli è di 35 giornate di imbattibilità a Fuorigrotta: tra il 16 maggio 1971 e il 9 dicembre 1973, per due stagioni con Chiappella in panchina e nella parte finale con Vinicio. Considerando che fino alla fine del campionato sono in calendario quattro partite in casa, la vetta è ancora lontana. Il Napoli può arrivare al massimo a 30, ma allo stesso tempo può eguagliare il primato di Sarri di imbattibilità casalinga in stagione. Tra l’altro, fu proprio la Lazio a battere per l’ultima volta al Maradona la squadra di Conte: era l’8 dicembre 2024 e in panchina c’era Baroni. Quella fu la seconda sconfitta in quattro giorni con i laziali, dopo quella negli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico.

Le scuse

Da oggi il Napoli comincerà la preparazione della sfida al centro sportivo di Castel Volturno e la trasferta di Parma sarà ufficialmente il passato. Ieri, però, Juan Jesus è tornato sull’episodio del primo minuto del primo tempo che ha condizionato l’andamento della partita: suo l’errore dopo 33 secondi che ha consentito a Strefezza di realizzare l’1-0. Capita. «Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso», ha scritto JJ sui social.