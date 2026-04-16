De Bruyne show: "Serie A diversa e… lenta. Presto parlerò anche napoletano"

Kevin De Bruyne si prende la scena anche fuori dal campo. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro, affrontando diversi temi: dal momento della squadra alle differenze tra Serie A e Premier League, fino al suo ambientamento in città. Il belga parte dal presente, tra risultati e obiettivi stagionali: "Abbiamo conquistato molti punti in queste ultime partite, anche se non abbiamo preso i tre punti a Parma. Sento che c'è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l'atmosfera è un po' più positiva: era stato un momento difficile. Abbiamo provato a competere, abbiamo conquistato tanti punti e dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League."

De Bruyne è tornato: “Ecco come sto”

De Bruyne si dice soddisfatto della sua condizione fisica dopo il rientro: "Come sto? Mi sento bene, sono tornato bene e prima del previsto. Per me è stato davvero bello a inizio stagione, ho giocato molte partite, ma poi è arrivato l'infortunio. Adesso, però, secondo me sto facendo bene: sono davvero felice. Penso che la Serie A sia molto diversa dalla Premier League, ma devo ammettere che anche quando giocavo con il City, molte squadre ci affrontavano con il blocco basso, perché per loro era molto difficile pressarci visto il modo in cui gestivamo la palla. Quando giochi contro queste squadre, devi trovare il modo di trovare gli spazi giusti. Purtroppo non siamo riusciti a farlo contro il Parma ed è un peccato. Ma a volte succede. La decisione di lasciare il City è stata presa di comune accordo con la società. A volte, quando si sta insieme tanto tempo, succede. Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare a calcio ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità. Quando si prendono queste decisioni ci sono tante cose da considerare, come soldi, famiglia e tutto il resto, ma alla fine ho deciso per il Napoli."

Tra Premier e Serie A. E con i Fab Four...

“Differenze tra Serie A e Premier? In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi. In Italia molte squadre giocano a cinque dietro, con il 5-3-2 o il 5-4-1. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco. Qui a Napoli ho trovato un gruppo ottimo, sono rimasto sorpreso dalla qualità dei giocatori, penso che abbiamo molti buoni giocatori. Sono stati molto accoglienti, per me che arrivavo da un gruppo che conoscevo benissimo non era facile. Ma il gruppo mi ha fatto sentire subito inserito e penso che tutto sia andato molto bene. I Fab Four? Non mi interessa nessun nome. Sento che a volte intorno c'è troppo rumore. Sai quando giocavo al City, giocavo con i migliori giocatori del mondo: penso che tutti possano giocare insieme, è solo una questione di adattarsi con i ragazzi con cui giochi in quel momento. C'è molta qualità con tutti e quattro in campo: hanno fatto molto bene in passato, stanno facendo molto bene ora, mi hanno aiutato a migliorare."

L’amore per la città di Napoli e la sua vita privata

"Penso sia importante avere i tifosi che sostengono la squadra. Penso che la gente sa che sono venuto qui per lavorare sodo e al meglio delle mie capacità e va di pari passo: se andiamo bene, ci loderanno e sosterranno. Ma lo percepisci in città, sai che c'è una sola squadra a Napoli, è un po' diverso da Manchester che ne ha due. Ci stanno sostenendo molto bene e cerchiamo di farli emozionare. Mi sto ambientando abbastanza bene. Vivo un po' fuori città, cerco anche di trovare il mio spazio, perché sono quel tipo di persona. Ma ho anche tre figli, seguo ogni cosa che fanno, quindi sono abbastanza occupato. A volte vado in città , cerco di vederla un po' e godermela, perché ne hai bisogno nella vita. Capisco abbastanza bene l'italiano, ma parlarlo è un po' difficile. Ci sto provando, ma non sono bravo ancora abbastanza per fare interviste come questa. Però quando le persone parlano tra loro, capisco abbastanza bene le frasi, anche perché so parlare francese e altre lingue. Napoletano? Prima l'italiano e poi il napoletano (ride ndr)".