Torna il leader della difesa del Napoli: Conte rilancia Rrahmani per blindare la Champions

Bentornato, mon Amir. A metà tra un amico e una necessità: nessuno è indispensabile, è una regola di vita, ma il Napoli fa davvero fatica a rinunciare al primo anello della colonna vertebrale che ha sorretto la squadra degli ultimi due scudetti e della Supercoppa. La sua stagione non è stata tra le più fortunate, un paio di infortuni muscolari decisamente seccanti e un altro contrattempo gli hanno sottratto ben 19 partite, con tre panchine a coté per non forzarne il rientro dopo i periodi di assenza e un solo turno di riposo nel nome delle rotazioni contro il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia. Anche sabato scorso, nel giorno del crollo al cospetto della Lazio, è rimasto seduto a guardare: appena tornato tra i convocati dopo sette giornate di assenza, a causa del problema rimediato con la Roma il 15 febbraio. Ora, però, ci siamo: pochi dubbi in merito al suo rilancio dal primo minuto al centro della linea venerdì contro la Cremonese, nella seconda consecutiva al Maradona in meno di una settimana. Non una partita qualsiasi: il Napoli deve rialzare la testa e cancellare le brutte sensazioni destate dall’ultima sconfitta e soprattutto dalla prestazione. Luci spente, confusione, fragilità. Tutti elementi non consentiti a cinque giornate dalla fine del campionato e a 8 punti dalla Champions aritmetica.

Il totem della difesa

Conte vuole blindarla al più presto, questo è chiaro, e in quest’ottica il recupero di Amir vale doppio: rimbalzano ancora le immagini degli orrori difensivi registrati contro la Lazio e se non bastasse ci sono a corredo le statistiche stagionali. Quei famosi numeri che non mentono mai: senza Rrahmani nel cuore e nel cervello della difesa, il Napoli ha subìto 20 gol su 33 in campionato; 13 su 15 in Europa; 1 su 2 in Coppa Italia. Totale: 34 su 50, il 68%. I dati certificano la sua importanza, ma è solo il campo a rendere perfettamente il valore e l’impatto di un calciatore che del Napoli è stato passato glorioso tra scudetti e Supercoppa, è presente e sarà futuro. Il rinnovo fino al 2029 non è stato ancora annunciato ma è già stato confezionato. Tutto fatto e sistemato.

L'assicurazione

La priorità, però, è lo scatto Champions. Mancano ormai gli ultimi metri, ma Conte deve comunque sistemare qualcosa per mettere al riparo da altre amnesie improvvise una qualificazione ipotecata in largo anticipo. L’ultima frenata è stata brusca ma forse non inaspettata, prendendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate da qualche giocatore e dallo stesso allenatore dopo la partita con la Lazio: il definitivo tramonto del sogno scudetto ha seminato conseguenze. È umano. Perseverare con la Cremonese, però, sarebbe diabolico: è bastato un attimo di distrazione e il Napoli s’è ritrovato il Milan al secondo posto, la Juve a -3 e l’Inter pronta a festeggiare la successione al trono. Il prossimo, tra l’altro, non sarà un ostacolo banale: la Cremonese ha 28 punti come il Lecce, è quartultima soltanto per la differenza reti e lotta testa a testa per la salvezza anche con il Cagliari (a più 5). Per la squadra di Giampaolo sarà un turno cruciale, considerando che il Lecce sfiderà il Verona ultimo e rassegnato: al Maradona, tra la Champions e la salvezza, sarà un testacoda pericoloso quanto interessante. Trappole ovunque, sì, ma il recupero di Rrahmani vale un’assicurazione: aiuterà a riparare i danni. Meglio ancora: a prevenirli.