Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio
Novità importanti in casa Napoli. Non ci sono nuovi problemi fisici per Romelu Lukaku, nonostante l'indiscrezione rilanciata in Belgio. Si tratta semplicemente di una gestione oculata e preventiva delle sessioni di allenamento, legata all’aumento dei carichi di lavoro previsti dal percorso di riabilitazione, che procede secondo il programma stabilito.
Lukaku, non ci sono nuovi problemi fisici
Nessun allarme per il Napoli di Antonio Conte, dopo l'ultima visita in Italia dell'attaccante belga. In Belgio, poco meno di un'ora di allenamento, tra riscaldamento ed esercizi di stabilizzazione. Il Belgio di Rudi Garcia e la formazione partenopea lo aspettano.