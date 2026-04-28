Alisson è lo spaccapartite di Conte: i numeri da fenomeno che lo rendono un affare per il Napoli

L'intuizione

D’accordo le opinioni e le preferenze tattiche, tutte da rispettare, ma nel caso specifico delle attitudini offensive die dei riflessi sulla squadra sono i numeri a parlare:. Classifica: Ali comanda con 3 reti in 566’, una ogni 188,67, davanti a De Bruyne, Hojlund, McTominay, Anguissa, Neres e così via. Per minutaggio è il ventisettesimo della rosa, ma è il primo per impatto realizzativo. Pur essendo arrivato nel corso del mercato di gennaio, anzi il 2 febbraio, in 76 giorni s’è preso la scena a furia di slalom, discese libere e colpi decisivi, capitalizzando lo spazio e il tempo e accreditandosi come moderno esponente della setta dei poeti estinti del calcio. Uno da carpe diem, uno che sa cogliere l’attimo fuggente. Pienamente meritata la fama di spaccapartite conquistata allo Sporting, dove tra l’altro ha fornito l’ultimo assist del gol della vittoria entrando inaspettatamente poche ore prima di partire per l’Italia, da giocatore del Napoli in pectore, ma bisogna anche mettere ordine. Sì:e. L’esempio più recente con la Cremonese, la sua migliore prestazione da quando gioca in Serie A, ma il quadro era già chiaro. E ora, l’agenda: per cominciare l’incrocio con il Como, sabato, una sfida che potrebbe anche rivelarsi decisiva per la qualificazione in Champions; poi, il riscatto. Il club ha già deciso: sarà uno dei volti del Napoli del futuro.

Alisson è la classica intuizione: l’ha avuta il ds Manna in un momento di grande difficoltà. Il rapporto con Lang, uno dei maggiori investimenti dell’estate, s’era appena interrotto (bruscamente) con il prestito al Galatasaray e reperire un sostituto in fretta e a costi estremamente contenuti, per l’obbligo del saldo zero, appariva un’impresa. Lo spettro della riedizione del precedente mercato di gennaio si stava materializzando per la seconda volta in un anno solare, ma Ali ha smentito tutti avvalorando l’investimento di Manna: 3,5 milioni per il prestito oneroso e 16,5 per il riscatto. Totale, 20: un affare, alla luce del rendimento del brasiliano. Acconciatura a razzo e razzi negli scarpini.