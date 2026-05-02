Un anno di più per rifinire il Napoli

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All’armi, siam sfascisti. Sull’incontro De Laurentiis-Conte, a Champions aritmeticamente in saccoccia, circolano previsioni negative a causa dei “presupposti” dell’allenatore (ci vogliono top player per vincere) e delle “condizioni” del presidente (ridurre i costi, non ci sarà un’altra campagna-acquisti dispendiosa). I pessimisti vanno oltre: squadra da svecchiare pesantemente con cinque-sei giocatori nuovi. Si butta via
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