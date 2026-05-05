Napoli, Lukaku è tornato e vedrà Conte: ecco cosa può succedere

Napoli - La porta, quella di Antonio Conte, è sempre lì. E poi c’è una settimana che ricomincia per un’altra partita da preparare. In sintesi, non mancheranno molto presto, prestissimo, le occasioni per incontrarsi e, magari, confrontarsi. Romelu Lukaku, da ieri sera, è in città. Come da programmi, scadute le due settimane ulteriori di lavoro individuale concordate con il club in Belgio, Big Rom ha fatto rientro in Italia. È atterrato nel tardo pomeriggio a Capodichino. Attesa, adesso, per il suo ritorno a Castel Volturno, dove oggi la squadra riprenderà gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore dopo la trasferta di Como. La curiosità è tutta sull’incontro con i compagni e il suo allenatore, Antonio Conte. Lo strappo è stato forte, netto. I due non si erano incrociati quando Lukaku era tornato in sede due settimane fa prima di ripartire per il Belgio dove, ad Anversa, in questi giorni ha continuato a lavorare con il fisioterapista Lieven Maesschalck. E Big Rom non aveva incontrato neanche i compagni.