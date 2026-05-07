Contismo o Sarrismo: c’è ammuina tattica a Napoli

Assembramenti, zuffe, proclami, proteste e guazzabuglio partenopeo nella città davanti a questo mare alla sola indiscrezione del ritorno di Maurizio Sarri, l’uomo che fuma, allena e legge Bukowski, nato a Bagnoli (Ilva, rimembri ancora) e cresciuto a Figline Valdarno. Il Comandante. Automobilisti, lino