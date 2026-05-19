Napoli-Udinese, trasferta vietata ai tifosi friulani: il motivo

Decisione del prefetto per motivi di sicurezza

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle indicazioni emerse durante la riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, tenutasi lo scorso 13 maggio, e su conforme proposta della Questura di Napoli. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, la misura si è resa necessaria in considerazione dei "profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica" connessi alla partita tra Napoli e Udinese.

Domenica al Maradona con restrizioni per il settore ospiti

La gara, valida per il campionato di Serie A, si disputerà regolarmente domenica alle 18 nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, ma senza la presenza dei tifosi bianconeri provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una misura preventiva adottata per garantire il regolare svolgimento dell'evento e tutelare l'ordine pubblico in occasione di una sfida particolarmente delicata sotto il profilo della sicurezza. Gli azzurri chiudono in casa il campionato e vogliono blindare il secondo posto. Tra le squadre che inseguono, l’unica in grado di insidiare l’obiettivo della formazione di Conte è il Milan, mentre la Roma parte in netto svantaggio a causa dei risultati negativi negli scontri diretti.