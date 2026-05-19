Napoli-Udinese, trasferta vietata ai tifosi friulani: il motivo
I sostenitori dell'Udinese residenti in Friuli Venezia Giulia non potranno assistere dal vivo alla sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i residenti nella regione friulana.
Decisione del prefetto per motivi di sicurezza
Il provvedimento è stato adottato sulla base delle indicazioni emerse durante la riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, tenutasi lo scorso 13 maggio, e su conforme proposta della Questura di Napoli. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, la misura si è resa necessaria in considerazione dei "profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica" connessi alla partita tra Napoli e Udinese.
Domenica al Maradona con restrizioni per il settore ospiti
La gara, valida per il campionato di Serie A, si disputerà regolarmente domenica alle 18 nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, ma senza la presenza dei tifosi bianconeri provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una misura preventiva adottata per garantire il regolare svolgimento dell'evento e tutelare l'ordine pubblico in occasione di una sfida particolarmente delicata sotto il profilo della sicurezza. Gli azzurri chiudono in casa il campionato e vogliono blindare il secondo posto. Tra le squadre che inseguono, l’unica in grado di insidiare l’obiettivo della formazione di Conte è il Milan, mentre la Roma parte in netto svantaggio a causa dei risultati negativi negli scontri diretti.