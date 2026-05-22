Politano: "Stagione difficile, ma abbiamo dato il massimo. La Nazionale? Faccio fatica a parlarne"

Politano ormai è un pilastro di questo Napoli avendo vissuto le due splendide vittorie degli scudetti. Quando gli viene chiesto di scegliere tra le due, la scelta si fa difficile: "Bella sfida, ne parlo spesso a casa con mia moglie e con i miei amici. A livello personale ti dico che il quarto forse è stato un po' più bello , perché è stato più sofferto: è stata un'ansia continua fino all'ultima giornata. Il terzo scudetto l'abbiamo raggiunto con qualche giornata d'anticipo, ma comunque è stato speciale. È come scegliere tra mamma e papà (ride n.d.r.)". L'ex Inter ha sviluppato un legame profondo con la città: "A me Napoli piace tutta: mi piace passeggiare, io e mia moglie ci facciamo trovare spesso in giro. Ci fa piacere anche condividere con i tifosi le nostre giornate . Non mi piace stare chiuso in casa, quando posso cerco di godermi una città bella come Napoli. Pizza preferita? La margherita". Legame che si sente anche con la gente: "I tifosi vanno ringraziati per tutto quello che hanno fatto quest'anno".

"De Bruyne? Ce lo siamo goduti poco. A Vergara consiglio sempre..."

Politano ha poi parlato anche dell'inserimento in gruppo di De Bruyne: "Si è integrato benissimo dal primo giorno: è un po' timido, ma con il tempo ha iniziato ad aprirsi. Lo abbiamo perso per quattro mesi ed anche per noi è stata un'assenza importante. È un giocatore di altissimo livello e di grande esperienza, ma ce lo siamo goduti poco purtroppo: è un dispiacere, perché quando arriva un campione del genere averlo a disposizione è importante". Se il belga era una certezza, non si pò dire lo stesso di Vergara, la rivelazione del Napoli di questa stagione: "Ragazzo eccezionale, ha tantissima voglia ed una bella "cazzimma": mi ha impressionato davvero tanto e ha un grande margine di miglioramento. Gli consiglio sempre di pensare solo a sé stesso ed alla squadra, senza ascoltare né lodi né critiche, perché quelle ci saranno sempre. Deve giocare sereno, come ha fatto quando chiamato in causa, ed il futuro è tutto dalla sua parte".