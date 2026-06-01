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lunedì 1 giugno 2026
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Napoli, fuori dal campo De Bruyne stecca: non ha avuto il coraggio del faccia a faccia con Conte© FOTO MOSCA

Napoli, fuori dal campo De Bruyne stecca: non ha avuto il coraggio del faccia a faccia con Conte

Ha parlato dopo, dietro il paravento di un giornale: così fanno le spie in difficoltà
Mimmo Carratelli
1 min
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Il belga Kevin De Bruyne, dal magnifico capello a spazzolone, dopo dieci anni di gloria al Manchester City e una carriera di infortuni, fermandosi per 752 giorni e saltando 186 partite, inguine, schiena, caviglie, legamenti, coscia, giunge all’età di 33 anni al Napoli, l’unico club che lo cerca offrendogli una conclusione di carriera in una città che lo accoglie come una star<

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