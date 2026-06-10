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Ghoulam: "Allegri perfetto per vincere ancora"

Faouzi punta su Maxe lancia Lukaku: "Deve restare, come De Bruyne"
Fabio Mandarini
5 min
TagsGhoulamnapoliAllegri
Napoli

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Faouzi Ghoulam è un signor globetrotter in completo blu: ieri mattina è arrivato a Rende da Parigi e poi, dopo aver raccontato sé stesso, la sua vita di sportivo e di studente ad atleti, studenti e professori universitari dal palco dell’University Club del Campus dell’Università della Calabria, ha fatto il percorso inverso. Volo Lamezia Terme-Parigi. Giusto il tempo di prendere una boccata d’aria francese, aria di casa, e via: la prossima destinazione sono gli Stati Uniti, dove seguirà il Mondiale e Koulibaly, il suo fratello senegalese. Prima New York City, poi New Jersey e infine Miami. Anche Ghoulam ha giocato un Mondiale, nel 2014 in Brasile, pochi mesi dopo il suo arrivo al Napoli. Con l’Algeria: «Per fare strada bisogna sognare, lottare, sacrificarsi e lavorare. Tanto, tantissimo: io ho sempre creduto di poter diventare un professionista perché guardandomi intorno mi accorgevo che nessuno si dedicava quanto me al lavoro e al calcio. Dai 12 ai 22 anni non ho mai messo piede in una discoteca. Soltanto studio e pallone».  
  
Lei oggi è un imprenditore, un talent, frequenta il Master Uefa per diventare un manager, ha tante attività in società con Koulibaly, viaggia per il mondo. E, cosa fondamentale, è un uomo fiero.  
«Sì, specialmente di aver reso i miei genitori orgogliosi: ho realizzato il loro sogno sia diventando un calciatore sia e soprattutto scegliendo la nazionale algerina. Ma c’è anche un’altra cosa...».  
 
Riguarda il calcio?  
«Riguarda il calcio, la vita e una città: comparire sul murale della Top 11 dei cento anni di storia del Napoli, dipinto all’esterno del Maradona. Mi emoziona pensare che un giorno porterò la mia famiglia e i miei figli a visitarlo».  

Allegri è l’uomo giusto per allenare la squadra dopo Conte?  
«E chi altrimenti? Non vedo chi meglio di lui. Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto, in Italia e non solo, e dopo un anno è un fallimento? Non è giusto, non è così che funziona. Tra l’altro, non è possibile ignorare i problemi che ci sono stati al Milan. La scelta mi convince: il Napoli vuole vincere ancora e credo che abbia puntato sul profilo perfetto».  
 
Cosa si aspetta dal mercato?  
«Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi. La rosa è di qualità. A destra mi piace Dodo per più motivi: intanto ha una certa esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. E poi può fare sia il quinto, sia il terzino a quattro. Eventualmente puoi schierare lui e Giovanni insieme».  
 
Di Lorenzo?  
«Sì, Dodo da quinto e il capitano da centrale, con i tre marcatori».  

 


 
Dalla difesa all’attacco: confermerebbe Lukaku? 
«Certo, assolutamente, da titolare e anche da alternativa o in tandem con Hojlund. C’è penuria nel ruolo, non è facile trovare attaccanti così, e lui è un centravanti decisivo. Ha una storia, ha qualità e ha saputo fare la differenza anche a Napoli».  
 
E ad Allegri è sempre piaciuto.  
«Sta recuperando la condizione e lo vedremo all’opera al Mondiale insieme a De Bruyne. Con giocatori del genere, il Napoli può davvero puntare a vincere».  

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