Il Napoli e Fondazione Valter Longo fanno squadra: il messaggio di Hojlund 

. Il bombercondivide un consiglio di Fondazione Valter Longo: mangiare entro una finestra di 12 ore al giorno - ad esempio tra le 8:00 e le 20:00 - fa lavorare il metabolismo in modo più efficiente, agisce su digestione, sonno e peso corporeo. Meglio evitare gli spuntini notturni e concentrarsi sui pasti nelle ore di luce