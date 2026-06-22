Il Napoli e Fondazione Valter Longo fanno squadra: il messaggio di Hojlund
L'attaccante lancia un consiglio per vivere in maniera sana: tutti i dettagli
La SSC Napoli e Fondazione Valter Longo fanno squadra per ricordare che la disciplina non vale solo in campo, ma anche a tavola. Il bomber Rasmus Højlund condivide un consiglio di Fondazione Valter Longo: mangiare entro una finestra di 12 ore al giorno - ad esempio tra le 8:00 e le 20:00 - fa lavorare il metabolismo in modo più efficiente, agisce su digestione, sonno e peso corporeo. Meglio evitare gli spuntini notturni e concentrarsi sui pasti nelle ore di luce. Con pause regolari dal cibo il nostro corpo funziona meglio.
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