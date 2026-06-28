Il Napoli accelera, pressing su Khalaili e Gila per battere la concorrenza

Napoli - Non è ancora decollato il mercato ma il Napoli vuole già fare in fretta per i due colpi in difesa. La concorrenza non manca e il tempo può diventare alleato per un club che si è mosso in anticipo allacciando tutti i contatti necessari per avvicinarsi alla doppia fumata bianca. Anan Khalaili e Mario Gila sono i due obiettivi per la corsia di destra e per rinforzare il reparto dei centrali a disposizione del futuro allenatore, Massimiliano Allegri . Ma Khalaili e Gila sono anche giocatori in vetrina che catturano l’interesse di altri club in Italia e all’estero. Per questo il Napoli accelera contando sulla volontà di entrambi di vestire la maglia azzurra.

Avanti tutta per Khalaili

Avanti tutta per Anan Khalaili, anni 21, esterno israeliano di proprietà dell’Union Saint-Gilloise e con il Maccabi Haifa, dov’è cresciuto, che vanta anche il 15% dalla rivendita. Per questo, oggi, il prezzo è alto. La valutazione del giocatore è di circa 25 milioni. Tanti, troppi per il Napoli, che continua il suo pressing per abbassare la richiesta del club belga e per arrivare quanto prima a un accordo. Anche perché su Khalaili ha chiesto informazioni anche l’Inter per sostituire Dumfries - e dopo che Palestra ha scelto il Chelsea - ma il Napoli è in pole e ha già registrato l’ok del giocatore con cui ha l’accordo per un contratto di cinque anni. Khalaili si sente pronto per il grande salto e non vede l’ora di vestire l’azzurro. Il Napoli lo ha individuato da tempo come rinforzo a destra.

Khalaili a destra

Esterno a tutta fascia, giocatore di spinta e resistenza fisica, veloce e con una gran falcata, Khalaili è un giocatore già completo nonostante la giovanissima età. Nell’ultima stagione si è messo in mostra segnando 6 gol di cui 3 in Champions, uno all’Atalanta, più 6 assist all’attivo. È molto bravo a seguire l’azione e chiuderla, è una presenza costante in area di rigore avversaria ma grazie alla sua capacità atletica è sempre utile anche in fase difensiva, nelle preventive e nelle diagonali che ogni allenatore richiede. Allegri saprà come utilizzarlo nel Napoli che ha in mente. Il club vuole chiudere in tempi rapidi. Giorni decisivi.

Napoli, doppio colpo

Anche con Mario Gila della Lazio c’è un’intesa di massima a cui allegare ora l’accordo tra i due club. Al momento c’è distanza tra Napoli e Lazio, ma si continua a trattare. La richiesta iniziale del club di Lotito era stata di 30 milioni, oggi la valutazione è scesa ma il Napoli resta fermo alle sue condizioni, ovvero 15 milioni e comunque, nel caso, provando a inserire una contropartita, magari Lucca che è gradito a Gattuso. Come per Khalaili, però, anche per Gila c’è un terzo club in attesa: è il Real Madrid che vanta il 50% sulla rivendita del giocatore. Ecco perché oggi Lotito non vuole fare sconti. Ma Gila è in scadenza e questo è un dettaglio che può fare la differenza. Concorrenza permettendo: Gila piace anche all’Atalanta dove ritroverebbe Sarri e c’è sempre l’ombra del Brighton che lo aveva cercato già nella scorsa stagione. Ma il Napoli ha messo da tempo la freccia e ora vuole arrivare alla definizione dell’affare. Lo aspetta no anche gli azzurri: sui social è spuntato il like di Alisson alle foto in vacanza dello spagnolo